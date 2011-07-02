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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

محمودی:

طرح نظرسنجی در پایانه های مسافربری همدان آغاز شد

طرح نظرسنجی در پایانه های مسافربری همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان گفت: به مناسبت فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش سفر با وسایل نقلیه مسافربری جاده ای به خصوص اتوبوسهای بین شهری، توزیع فرمهای نظرسنجی در پایانه های مسافربری استان همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز محمودی هدف از نظر سنجی در پایانه های مسافربری را تکریم مسافران حمل ونقل جاده ای و آگاهی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور از نظرات مسافران تابستانی عنوان کرد.

محمودی افزود: تمامی امور سفر از خرید بلیت تا زمان رسیدن به مقصد و پیاده شدن از خودرو در فرم نظرسنجی لحاظ شده است.

وی گفت: گزینه هایی نظیر نظر مسافران از سکوی سوار شدن به اتوبوس، اعلام مشخصات سفر توسط راننده یا خدمه سفر، نصب تابلوی مشخصات سفر روی اتوبوس، وسایل همراه مسافر، وضعیت وسیله نقلیه تا حرکت به موقع از پایانه مبدا در این پرسشنامه قید شده است.

وی اقزود: در مورد مطلوبیت های خدمات حین سفر و توقف های طولانی و متعدد برای مسافرگیری، توقف برای ادای فریضه نماز، عملکرد راننده در هنگام رانندگی، ظاهر و رفتار راننده و خدمه، توقف برای صرف غذا میزان رضایتمندی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1349504

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