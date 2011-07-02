وجود آثار سوء زیست محیطی دکلها و آنتنهای مخابرات بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصراصفهانی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به اینکه شرکت مخابرات با عقد قرارداد با برخی از صاحبان منازل اقدام به نصب آنتن مخابراتی بر روی پشت بام خانهها میکند که این امر آلودگیهای زیست محیطی را به همراه دارد، اظهار داشت: دکلهای مخابراتی در محلهها برای مردم نگرانیهایی را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه امواج ناشی از این دکلهای مخابراتی برای سلامتی افرادی که تا شعاع چند کیلومتری این دکلها زندگی میکنند، خطر آفرین است، تصریح کرد: رسیدگی به سیما و منظر شهری بر عهده شهرداری است، اما حفظ بهداشت و تامین سلامت شهروندان وظیفه دانشگاه علوم پزشکی گذاشته شده، از این رو این دانشگاه باید در این خصوص تکلیف مردم را مشخص کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: اگر متولیان بهداشت و درمان خطرآفرینی این دکلهای مخابراتی را تایید میکنند، باید برای جلوگیری از نصب آنها برخورد کنند و چناچه این دکلها به سلامت شهروندان آسیبی وارد نمیکند، مردم را از نگرانی در بیاورند.
از رفتارهای سلیقه ای مسئولان در برداشت آب پرهیز شود
وی در خصوص خشک شدن رودخانه زایندهرود گفت: با توجه به اینکه موضوع آب باید در سطح کلان تصمیمگیری شود، از این رو مسئولان استانی باید از رفتارهای سلیقهای و منطقهای در برداشت آب جلوگیری و مطالبات به حق شهروندان را در اجرای قانون و توزیع عادلانه منابع آبی را پیگیری کنند.
نصراصفهانی تاکید کرد: مردم باید همچون گذشته نسبت به خشکی زایندهرود و کمبود منابع آبی حساس باشند و در مصرف آب نهایت صرفهجویی را به کار گیرند.
بازارهای روز در مناطق توسعه یابد
وی در ادامه در ارتباط با بازارهای روز در بعضی از مناطق شهر اصفهان بیان داشت: توزیع اجناس در این بازارهای روز از لحاظ قیمت و مسائل بهداشتی و تنوع اجناس شرایط خوبی را برای ساکنان این مناطق فراهم کرده است و مردم نیز استقبال خوبی از این مکانهای ایجاد شده برای خرید داشتهاند.
نائب رئیس کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: یکی از دغدغههای مدیریت شهری در شبهای عید، توزیع اقلام با کیفیت و قیمت مناسب در مناطق مختلف شهری بوده، از این رو ایجاد این بازارهای روز با این نحوه مدیریت و کیفیت در تکریم ارباب رجوع و خدمترسانی بهتر به شهروندان موثر است.
وی یادآور شد: تاکنون بازارهای روز در اطراف حرم زینبیه (س) و منطقه سپاهان شهر به وجود آمده است.
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