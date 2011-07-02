احیا سنتهای اسلامی اصلی ترین راه در مبارزه با شبیخون فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان افزود: در شرایطی که دشمنان با بمباران فرهنگی و برعکس جلوه دادن حقایق، زشت را زیبا و زیبا را زشت جلوه می‌دهند، فرهنگ سازی بسیار دشوار است.

وی فرهنگ‌سازی را مهمترین رسالت پیامبران عنوان کرد و افزود: وظیفه معلم دگرگون نمودن افق فکری و فرهنگی دانش آموزان و وظیفه خادمان جمهوری اسلامی زنده کردن تمام سنت‌های الهی است.

باید سنت های حسنه در جامعه احیا شود

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با تأکید بر اینکه باید فرهنگ جامعه از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید سنت‌های حسنه‌ای که از بین رفته‌اند احیا شده و آنهایی که تضعیف شده اند تقویت شوند.

وی با اشاره به اینکه 80 تا 90 درصد دانشجویان پس از اینکه فارغ التحصیل می‌شوند مطالعه و درس خواندن را رها می‌کنند، گفت: اکثر کسانی که درس می‌خوانند آنرا راهی برای به دست آوردن شغلی مناسب می دانند.

امام جمعه همدان تاکید کرد: باید جامعه به سمتی سوق داده شود که علم را برای علم و نه برای درآمد بیشتر طلب کنند.

آیت الله محمدی با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه سراسری کتاب در همدان با اشاره به اینکه متأسفانه میانگین مطالعه در کشور ایران نسبت به کشور‌های غیر اسلامی بسیار پایین است، گفت: امیدواریم این نمایشگاه در رفع این معضل تأثیرگذار باشد و با برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در همدان شرایط برای افزایش میانگین مطالعه در استان فراهم شود.

بسیاری از کتابها پس از چاپ در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کتاب‌ها پس از چاپ در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند، افزود: کتاب‌ها در کتابخانه‌ها خاک بخورند و کسی آنها را مطالعه نکند، چاپ کتاب حرام است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان نیز با اشاره به اینکه مراسم گشایش نمایشگاه سراسری کتاب 22 تیرماه در همدان برگزار می‌شود، گفت: این نمایشگاه نخستین نمایشگاه بزرگ سال جاری پس از نمایشگاه کتاب تهران درکشور است.

محمد حسین ترکمن گفت: بیش از 500 ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

ترکمن با اشاره به اینکه این نمایشگاه مختص کتاب است و هیچگونه تجهیزات الکترونیکی و نرم‌افزاری در آن ارائه نمی‌شود، گفت: در این نمایشگاه در تمامی موضوعات کتاب وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بازدید کنندگان کتاب‌های مورد علاقه خود را با 40 درصد تخفیف خریداری می کنند، گفت: نهادها نیز با هماهنگی برای کارکنان خود تخفیف ویژه قائل خواهند شد.

ترکمن یادآور شد: برپایی نمایشگاه در بخش عفاف و حجاب، دفاع مقدس، خدمات دولت در استان برای برگزاری در همدان مد نظر است.