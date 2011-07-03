لزوم رعایت ضوابط در صدور پروانه و پایان کار از سوی مسئولان شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پسران بهبهانی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر تصریح کرد: در بعضی از قوانین و مصوبات اعم از مصوبات شورا و یا قوانین بالادستی و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آنها به صراحت شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه مکلف شده از صدور پروانه و یا ارائه پایان کار به کسانی که ضوابط را رعایت نمی‌کنند، خودداری کند.

وی با اشاره به اینکه رعایت اصول ایمنی، قوانین و مقررات مربوط به ساختمان از سوی مالک آن ضروری است، اظهار داشت: عدم رعایت این قوانین و مقررات و لحاظ نکردن آنها در صدور پروانه پایان ساخت در مواردی سبب وقوع خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

رئیس کمسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: رعایت حقوق معلولان در احداث ساختمان‌ها، بناها و معابر، توجه به مصوبه سیما و منظر شهری، رعایت مبحث نوزدهم (مقررات کلی ساختمان) مربوط به رعایت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز از جمله مواردی است که در ساخت ساختمان باید لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه با وجود قوانین و مصوبات موجود در ساخت ساختمان‌ها در بعضی از مناطق شهرداری بدون توجه به رعایت ضوابط فوق پایان کار ارائه می‌دهد، افزود: به طور حتم در این صورت اگر شکایتی در مراجع قضایی مطرح شود، همه دست‌اندرکاران موضوع از جمله شهرداری هم مقصر شناخته می‌شود و باید از عهده جبران خسارات وارده برآید.