راهکارهای مقابله با آلودگی هوا دنبال نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داودی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر در خصوص آلودگی هوا اظهار داشت: در سال گذشته با بحرانی شدن وضعیت هوا جلسات، همایشها و راهکارهای مختلفی برگزار شد اما در حال حاضر هیچکدام از این راهکارها به طور جدی دنبال نمی شود.

وی با بیان اینکه نباید تعطیلی‌های شش ماه پیش را به دلیل آلودگی هوا فراموش کنیم، تصریح کرد: تغییر سوخت نیروگاه‌ها از مازوت به گاز از راهکارهای کاهش آلودگی هواست که متاسفانه با گران شدن قیمت گاز، نیروگاه از سوخت مازوت استفاده می کند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: از رده خارج کردن یکصد خودرو فرسوده که بر اساس مصوبه هیئت دولت نیز در دستور کار است که این طرح به کندی پیش می رود.

وی تاکید کرد: این طرح به دست فراموشی سپرده شده از این رو لازم است نیروی انتظامی در این خصوص با رانندگانی که اقدام به معاینه فنی نمی کنند برخورد قاطعانه برابر قانون داشته باشد.

روز به روز وضعیت آب زاینده رود بدتر می شود

داودی با اشاره به اینکه با تشکیل شورای عملیاتی و راهبردی می توان در جهت عملی کردن برنامه های شهر و استان به ویژه در خصوص خشکی زاینده رود گام برداشت، ادامه داد: لازم است نگاه نمایندگان مجلس و برنامه ریزان کشور برای زاینده رود تغییر کند زیرا روز به روز وضعیت آب زاینده رود بدتر می شود.

وی یادآور شد: نمایندگان باید اهمیت خاصی برای پروژه های آبرسانی به خصوص پروژه فلات مرکزی داشته باشند زیرا با اجرای این طرح ها می توان معضلات آب را حل کرد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین در خصوص مباحث گردشگری و جذب توریسم گفت: با وجود اینکه کلانشهر اصفهان از ظرفیتها و پتاسیلهای گردشگری در جذب توریست برخوردار است اما متاسفانه هیچ اقدامی اساسی در جهت توسعه زیر ساخت‌های گردشگری رخ نداده است.

وی تاکید کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای خواهر خواند‌گی و تقویت آژانسهای مسافرتی در جهت جذب توریست سرمایه گذاری کنیم و توسعه گردشگری را از حالت شعار خارج کنیم.