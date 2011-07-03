حمله نیروهای تشکیلات خودگردان به معترضان 30 زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع بیمارستانی اعلام کردند: در درگیری میان تظاهرات کنندگان با نیروهای تشکیلات خودگردان در شهر "الخلیل" در جنوب کرانه باختری 30 نفر زخمی شدند.

منابع فوق تصریح کردند: درگیری ها زمانی شروع شد که پلیس تشکیلات خودگردان تلاش کرد هزاران تظاهرات کننده ای را که به دعوت حزب آزادی اسلامی فلسطین در الخلیل جمع شده بودند، به زور متفرق کند.

تظاهرات کنندگان با سنگ به پلیس حمله کردند و نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از گازهای اشک آور و تیراندازی هوایی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان استفاده کردند.

منابع بیمارستانی افزودند : 20 نفر از زخمی شدگان از تظاهرات کنندگان و 10 نفر دیگر از نیروهای پلیس هستند.

شایان ذکر است که تشکیلات خودگردان برگزاری تظاهرات در الخلیل را ممنوع کرده است.حزب التحریر، تشکیلات خودگردان را به همدستی با رژیم صهیونیستی متهم می کند.