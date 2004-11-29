تمايلي براي بازگشت به پرسپوليس ندارم / دينم را به اين باشگاه ادا كرده ام

علي دايي كاپيتان تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: امروزاگردرزندگي ورزشيم به موفقيتي دست يافته ام، مديون لطف خداوند، حمايتهاي مردم وتلاش وپشتكاري بوده ام كه درطول دوران ورزشي خود داشته ام واين موفقيت بدون وابستگي به فرد يا گروه خاصي بدست آمده وبه همين دليل است كه امروزمي توانم با افتخاروسربلندي درفوتبال كشورحضورداشته باشم.

وي افزود: همواره ازاين بابت خدا را شكركردم وتنها ازاوخواسته ام تا روزي كه درصحنه فوتبال هستم بتوانم با سربلندي براي شاد كردن دل مردم تلاش كنم.

دايي درمورد مسائل اخير بوجود آمده تصريح كرد: بعد ازجلسه اي كه با حضورآقاي دادكان درفدراسيون فوتبال برگزارشد، همه چيز به خوبي وخوشي به پايان رسيد وديگر نمي خواهم درباره اين مسئله وحواشي آن حرفي بزنم.

وي درپاسخ به اين سوال كه با پايان يافتن كدورتها تا چه حد اين احتمال وجود دارد كه به پرسپوليس بازگرديد، گفت: درحال حاضر درتيم صبا باطري روزهاي بدون حاشيه اي را سپري مي كنم و قصد ندارم اين آرامش را از دست بدهم. ضمن اينكه من فصل گذشته درحد توانم براي پرسپوليس تلاش كردم وتصورمي كنم توانستم دينم را به اين باشگاه ادا كنم.

كاپيتان تيم صبا باطري درمورد وضعيت اين تيم دررقابتهاي ليگ برتراظهارداشت: تيم ما چهارهفته است كه درنتيجه گيري بسيارعالي كاركرده وتوانستيم در4 مسابقه گذشته 8 امتيازكسب كنيم كه با تمرينات مستمروتدابيرمربيان مطمئن باشيد اين روند را درهفته هاي آينده ادامه خواهيم داد.

دايي درمورد ديداراين هفته صبا باطري مقابل ذوب آهن يادآورشد: هرچند ذوب آهن درصدرجدول قراردارد وتاكنون نيزبه نتايج خوبي دررقابتهاي ليگ دست يافته است، ولي با انگيزه وآمادگي كه درتيم ما وجود دارد، دراين ديدارتنها براي كسب پيروزي به ميدان خواهيم رفت وقصد داريم اولين پيروزي خانگي را دراين ديداربدست آوريم.

وي درمورد گلزنيهاي خود درفصل جاري رقابتهاي ليگ تصريح كرد: درچند هفته اي كه به تركيب صبا باطري بازگشتم، ازهيچ تلاشي براي موفقيت تيم فروگذارنبودم. البته اعتقاد دارم موفقيت تيم مهمترازگلزني من است، ولي همچنان تلاش خواهم كرد تا آنجا كه مي توانم درخدمت تيم باشم ودركنارآن با گلزنيهايم به روند صعودي تيم كمك كنم.