استعفای سئوال برانگیز معاونت مطبوعاتی ارشاد البرز

به گزارش خبرنگار مهر،‌ معاون فرهنگی مطبوعاتی ارشاد البرز در حالی در آخرین ساعات روز چهارشنبه هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد که این استعفا تحلیلهای متفاوتی را به دنبال داشت.

چهارشنبه آخرین مهلت استعفای مدیران برای شرکت در انتخابات مجلس نهم بود و از این رو استعفای معاون فرهنگی مطبوعاتی البرز نیز در برخی تحلیلها در استان استعفایی انتخاباتی به شمار می رود.

معاونت فرهنگی مطبوعاتی ارشاد البرز از زمان شکل گیری این اداره کل در حوزه فعالیت خود عملکرد قابل قبولی را به جای گذاشته است که همین امر مخالفتهای جدی را با استعفای عسگری در درون و بیرون مجموعه ارشاد و به ویژه در میان اصحاب رسانه به همراه داشته است.

به هر روی و به رغم تمامی مخالفتها با اصرار وی که از چندی پیش نیز بارها مسئله استعفایش را مطرح کرده بود، این استعفا مورد قبول آشنا مدیرکل ارشاد البرز قرار گرفته است اما گویا آشنا با رفتن کامل وی از مجموعه خود مخالفت کرده و خواهان حضور وی به عنوان مشاور عالی در مجموعه فرهنگ و ارشاد البرز است.

مهدی عسگری در خصوص استعفایش و امکان حضورش در انتخابات به خبرنگار مهر در کرج گفت: قایل به تشخیص فردی و حضور انفرادی در انتخابات مجلس نیستم، چراکه حضور مؤثر در انتخابات به عنوان یک عرصه عمومی باید مبتنی بر خرد جمعی و شکل گیری جریانی اجتماعی باشد تا از شخص محوری و تکروی پرهیز شده و پایه های مشارکت عمومی از مراحل اولیه انتخابات استحکام یابد.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و نیز انتظاراتی که در پی تشکیل استان البرز در منطقه وجود دارد و بعضا بی پاسخ مانده است تاکید کرد: حضور یک جریان فکری مردمی در فرآیندهای اجتماعی - سیاسی استان یک ضرورت است و در صورت پیدایش چنین عرصه ای، کمک به تقویت آن، لازم است.