به گزارش خبرگزاري مهر، متن پيام بدين شرح است:

جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ حسن آقاي تهراني دامت بركاته:

با تاسف و تاثر خبر رحلت برادر بزرگوارتان عالم عامل و عارف پارسا و پرهيزگار مرحوم حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ علي آقاي پهلواني تهراني را دريافت كردم. آن بزرگوار عمر طيب و طاهر و همراه با تلاش مباركي را در تعليم و ترويج معارف الهي و توحيدي گذراندند و نمونه ئي از صفا و اخلاص بودند. اميد است لطف و فضل الهي و مغفرت و رحمتي كه به بندگان صالح خود وعده فرموده است شامل اين بنده پاك و بي آلايش باشد. اينجانب به جنابعالي و خانواده ي محترم و مكرم ايشان صميمانه تسليت عرض مي كنم.

والسلام عليكم و رحمه الله

سيد علي خامنه اي

7/9/1383