به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "اخلاق، زیبایی‌شناسی و فراسوی زبان" در واقع کاوشی است در این باره که چرا نویسندگان رمانتیک آمریکا و متفکران معاصر در حوزه فلسفه قاره‌ای هنگام نوشتن درباره اخلاق به هنر توجه می‌کنند.

این کتاب به بررسی رابطه میان ادبیات و اخلاق و نشان دادن این موضوع اختصاص دارد که چگونه ادبیات و هنر می‌کوشند به آن بخش از اخلاق بپردازند که در مقابل فلسفه‌های سنتی قرار می‌گیرد. نویسنده برای این کار با تمرکز بر برخی متون رمانتیک ادبیات آمریکا نشان می‌دهد که چگونه هر یک به طرزی برجسته به ضرورت اخلاقی، روانی و وجودی برای قرار دادن تجربه محدودیت‌های روانی و ذهنی ما چون مرگ، فناپذیری و هستی در قالب زبانی شاعرانه کوشیده‌اند.

نویسنده همچنین برای بسط نظری بحث خود در اینباره به چهار فیلسوف قاره‌ای قرن بیستم یعنی ژاک لاکان، مارتین هایدگر، امانوئل لویناس و آلن بدیو پرداخته و از زیبایی‌شناسی یا هنر به مثابه رویکردی در مواجهه با اخلاق سخن گفته است.

این کتاب همچنین بر آن است تا برخی نکات مغفول مانده در رابطه با رمانتیسیسم آلمانی، رمانتیسیسم آمریکایی و تفکر ​​معاصر پسارمانتیک قاره‌ای را طرح و به محدودیت‌های خرد به مثابه حالتی برای ارائه ماهیت هنر و اخلاق بپردازد.