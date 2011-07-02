12 درصد راکبان جانباخته استان بوشهر اهل شبانکار بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سروان رضا مقامی عصر شنبه در دوره آموزشی برای موتورسواران شبانکار اظهار داشت: موتور سیکلت در سه سال گذشته جان 444 موتورسوار را گرفته است که 32 نفر از این تعداد اهل شبانکاره بوده اند.

وی افزود: به همین علت مسئولان قصد دارند با برگزاری دوره های آموزشی توجه موتورسواران را به رعایت قوانین جلب کنند .