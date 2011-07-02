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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۵

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12 درصد راکبان جانباخته استان بوشهر اهل شبانکار بودند

12 درصد راکبان جانباخته استان بوشهر اهل شبانکار بودند

برازجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی دشتستان گفت: 12 درصد راکبان جانباخته استان بوشهر که در سه سال گذشته جان خود را از دست داده اند، اهل شبانکار بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان رضا مقامی عصر شنبه در دوره آموزشی برای موتورسواران شبانکار اظهار داشت: موتور سیکلت در سه سال گذشته جان 444 موتورسوار را گرفته است که 32 نفر از این تعداد اهل شبانکاره بوده اند.

وی افزود: به همین علت مسئولان قصد دارند با برگزاری دوره های آموزشی توجه موتورسواران را به رعایت قوانین جلب کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی دشتستان با بیان اینکه بیشتر تلفات حوادث رانندگی درون شهری مربوط به موتور سواران است، گفت: در همین راستاعلائم راهنمایی و رانندگی در شبانکاره نصب می شود تا شاید کم تر شاهد تصادفات باشیم.

کد مطلب 1349581

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