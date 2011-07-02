12 درصد راکبان جانباخته استان بوشهر اهل شبانکار بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سروان رضا مقامی عصر شنبه در دوره آموزشی برای موتورسواران شبانکار اظهار داشت: موتور سیکلت در سه سال گذشته جان 444 موتورسوار را گرفته است که 32 نفر از این تعداد اهل شبانکاره بوده اند.
وی افزود: به همین علت مسئولان قصد دارند با برگزاری دوره های آموزشی توجه موتورسواران را به رعایت قوانین جلب کنند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی دشتستان با بیان اینکه بیشتر تلفات حوادث رانندگی درون شهری مربوط به موتور سواران است، گفت: در همین راستاعلائم راهنمایی و رانندگی در شبانکاره نصب می شود تا شاید کم تر شاهد تصادفات باشیم.
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