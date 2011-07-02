عبدالله صالح همانند مرده ای بر روی تخت افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، یکی از مقامات رژیم یمن با اشاره به وضعیت جسمانی عبدالله صالح گفت : وی یک مرده افتاده بر روی تخت است.اخبار رسانه های ارتباط جمعی سبب شده است که یمن مضحکه محافل بین المللی شود.

وی افزود: همه مسئولانی که درباره وضعیت جسمانی عبدالله صالح اظهار نظر می کنند هیچ اطلاعی از اوضاع وی ندارند و خاندان سلطنتی عربستان از آنها می خواهند که این اظهارات(دروغ) را مطرح کنند.

این مقام یمنی تصریح کرد: یمن به کشور پادشاهی و تحت سلطه افسران نظامی تبدیل شده است و دموکراسی در آن جایی ندارد.واقعیت این است که نظام کنونی جایی در میان مردم ندارد، زیرا فقط در برخی مناطق صنعا به زور سرنیزه حکومت می کند.

شایان ذکر است که اخیرا برخی مسئولان وابسته به عبدالله صالح از بازگشت قریب الوقوع وی یا کنفرانس مطبوعاتی دیکتاتورفراری یمن خبر داده بودند که در پی زخمی شدن در حمله موشکی به کاخ ریاست جمهوری به بهانه درمان به عربستان گریخت.