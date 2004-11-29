مبارك و اسد با هم ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع رسمي مصري امروز دوشنبه گفت : حسني مبارك و بشار اسد فردا سه شنبه در شرم الشيخ با هم ديدار خواهند كرد.



مبارك ديروز يكشنبه ميزبان محمود عباس ملقب به ابومازن رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين" ساف " و احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان و روحي فتوح رئيس موقت تشكيلات خودگردان بود كه با آنها مساله برگزاري انتخابات رياستي را كه قرار است 9 ژانويه ( 20 دي ) براي تعيين جانشيني ياسرعرفات كه 11 نوامبر (21 آبان ) برگزار شود.



اعضاي هيات فلسطيني امروز در امان با عبدالله دوم پادشاه اردن ديدار و گفتگو كردند ضمن اينكه ابومازن اعلام كرد كه 6 دسامبر (16 آذر) براي انجام گفتگو با مسئولان سوريه به دمشق سفر خواهد كرد.



ديدار مبارك و اسد يك هفته پس از برگزاري نشست شرم الشيخ مصر كه با شركت 20 كشور و چند سازمان بين المللي براي بررسي تحولات عراق برگزار شد، انجام خواهد شد .



اين كنفرانس از كشورهاي همسايه بويژه سوريه خواسته است مرزهاي خود را به شكل بهتري كنترل كند تا شرايط امنيتي مناسب براي برگزاري انتخابات سراسري عراق در 30 ژانويه (11 بهمن ) فراهم شود.



آخرين ديدار اسد ومبارك به 12 نوامبر(22 آبان) در جريان تشييع رسمي پيكر ياسرعرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان در قاهره برمي گردد .



اين در حالي است كه رود لارسن هماهنگ كننده سازمان ملل در امر صلح خاورميانه درجريان سفر هفته گذشته خود به دمشق از آمادگي بشار اسد براي از سرگيري مذاكرات بدون قيد و شرط با اسرائيل خبر داده بود كه بلافاصله اين مساله از سوي مسئولان سوري يعني گفتگوي بدون قيد وشرط با اسرائيل تكذيب شد .