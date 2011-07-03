به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی در ستاد اوقات فراغت شهرستان ایجرود افزود: به‌منظور تحقق شعار امسال مبنی بر جهاد اقتصادی و همچنین لزوم ارائه برنامه کاری مناسب جهت رسیدن آموزش و پرورش ایجرود به منطقه ویژه آموزشی، مجموعه‌ای با عنوان "شمیم تحول و تعالی" تهیه و تدوین شد.



وی ادامه داد: این مجموعه حاوی 114 برنامه به نیت تعداد سوره‌های قرآن مجید تدوین شده است و می‌کوشد تا با عملیاتی کردن آن در سال‌جاری آموزش و پرورش ایجرود را به منطقه ویژه آموزشی تبدیل کند که رسیدن به این مهم با اهتمام به رتبه‌هایی که این شهرستان در بحث آموزش طی سالهای گذشته از آن خود کرده است، دور از دسترس نیست.



کرمی با بیان اینکه تحکیم و توسعه تربیت و هویت اسلامی ـ ایرانی، عدالت‌نگری، تحول اداری، توسعه خلاقیت و نوآوری جزو 10 برنامه راهبردی آموزش و پرورش این شهرستان است، بیان کرد: این اداره در تلاش بوده است تا با اجرای 114 ریزبرنامه عملیاتی، بتواند طرح مدرسه زندگی را در آموزش و پرورش ایجرود پیاده کند.



کارشناس آموزش و پرورش شهرستان ایجرود، از گروان‌‌مهر پلی برای سپاس، محراب عاشقی نماد حی‌علی‌الصلاة، نوگلان سرزمین من، سفیران مهر، مدسه‌ای به رنگ آسمان، ظهور گنج‌های پنهان، آوای دوستی در حلقه‌های محبت، یاوران مدرسه، حریم ریحانه نماد دین‌باوری، کلاسهای رباتیک و نانوتکنولوژی، قاصدک، یار مهربان، رهاورد پویایی و طرح منطقه ویژه آموزشی به‌عنوان عناوین 114 برنامه مذکور برشمرد و افزود: امیدواریم با همت همه فرهنگیان، مسئولین، کارشناسان و اولیاء دانش‌آموزان بتوانیم "شمیم تحول و تعالی" را به نقطه اوج برسانیم.



کرمی برای اجرای همه برنامه‌های مذکور، مواردی از قبیل اهداف و شرح برنامه، گستره فعالیت، مجریان، زمان اجرا و اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی شده است.