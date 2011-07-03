صیانت از ولایت فقیه و ترویج دین از رسالتهای روحانیون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسم وفا عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید عقیدتی سیاسی مرکز آموزش 08 شهید سرتیپ ابراهیم نوری خاش اظهار داشت: ارتشیان دلاور در کنار ملت و مسئولان کشور پا در رکاب ولایت فقیه از ارزشهای والای اسلامی و انقلابی پاسداری می کنند .

وی گفت: آموزش صحیح در راستای فرامین الهی و انجام فعالیتهای هدفدار دینی و فرهنگی در مراکز آموزشی از اولویتهای مهم عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در جهت بالا بردن شاخصهای دینی و فرهنگی در افراد جامعه است .

حجت الاسلام نوروز علی قربانی امام جمعه موقت خاش هم در این مراسم با تبریک مبعث رسول اکرم (ص) و گرامیداشت اعیاد شعبانیه بیان داشت: آیین های ملی و مذهبی با حضور علما و روحانیون رونق می گیرد و ثمرات آن در عرصه های مختلف اجتماع برای اقشار جامعه نمایان می شود .

علیرضا شهرکی، فرماندار خاش نیز در این مراسم افزود: انجام کارها و اقدامات در مراکز نظامی و انتظامی در حوزه فرهنگ و دین به ارتقاء سطح فکری، اخلاقی و توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی جامعه کمک کرده است .