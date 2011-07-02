تاکید حماس بر نخست وزیری الخضری / اختلافات همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،" اسماعیل هنیه" گفت : جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بر نامزدی جمال الخضری برای تصدی پست نخست وزیری دولت وحدت ملی اصرار دارد.

"عزت الرشق" عضو دفتر سیاسی حماس هم تصریح کرد: هیچ دیداری درآینده نزدیک میان فتح و حماس برگزار نخواهد شد، زیرا طرفین درباره فرد خاصی برای تصدی نخست وزیری دولت وحدت ملی فلسطین توافق ندارند.

در این حال، "محمود العالول" عضو کمیته مرکزی فتح گفت : رایزنی ها با حماس برای حل مشکلات مربوط به تشکیل دولت انتقالی آینده قطع نشده است.

"فایز ابوعطیه" سخنگوی فتح نیز اظهار داشت : جنبش فتح به توافقنامه آشتی ملی پایبند است و رهبران فتح نزدیکترین و موفق ترین راه برای اجرای توافقنامه را دنبال می کنند.

شایان ذکر است که تشکیلات خودگردان به ریاست ابومازن با اصرار بر نامزدی "سلام فیاض" عملا روند تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین را به بن بست کشانده است.