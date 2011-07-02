100 هزار نفر مسافر از فرودگاه رشت جابجا شدند

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت 98 هزار و 381 نفر مسافر در قالب 943 سورتی پرواز به مقاصد مزبورجابجا شدند که این آمار در مدت مشابه سال قبل 88 هزار و 144 نفر بوده است که به طور میانگین11.7 درصد افزایش را نشام می دهد.

وی همچنین به تعداد نشست و برخاست هواپیما در این مدت اشاره کرد و اظهارداشت: در فصل بهار 943 سورتی پرواز از این فرودگاه انجام شده که 432 سورتی پرواز ورودی داخلی، 41 سورتی پرواز خروجی داخلی، 428 سورتی پرواز ورودی خارجی و 42 سورتی پرواز خروجی خارجی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت انجام شده است.

مدیر کل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت همچنین از انجام پروازهای غیرتجاری در این مدت که شامل پروازهای آموزشی، نظامی، تشریفاتی، خدماتی، کشاورزی و... است، خبرداد و گفت: تعداد 276 مورد پرواز غیر تجاری در سه ماهه نخست سال جاری از این فرودگاه پذیرش شده است.

وی در ادامه از جابجایی یک هزار و 190 تن بار در سه ماهه نخست امسال از این فرودگاه خبرداد.