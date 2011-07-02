عباسی کارش را در ورزش آغاز کرد/ دیدار با سعیدلو و معاونان سازمان تربیت بدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی، سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان امروز شنبه به همراه علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی در محل ساختمان سازمان حضور یافت و درنشستی ضمن گفتگو درباره امور جاری مدیریت ورزش کشور، رسما امور مدیریتی اداره ورزش را تحویل گرفته و عهده‌دار مسئولیت کلان ورزش کشور شد.

محمد عباسی، سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان همچنین با معاونان و برخی مدیران کل ستادی سازمان تربیت بدنی نیز دیدار و گفتگو کرد.

عباسی که در هیئت دولت به عنوان وزیر تعاون فعالیت می کند، روز شنبه هفته گذشته با حکم رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان انتخاب شد.