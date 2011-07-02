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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۹

با حضور در ساختمان سئول؛

عباسی کارش را در ورزش آغاز کرد/ دیدار با سعیدلو و معاونان سازمان تربیت بدنی

عباسی کارش را در ورزش آغاز کرد/ دیدار با سعیدلو و معاونان سازمان تربیت بدنی

سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان بعدازظهر امروز شنبه با حضور در ساختمان پیشین سازمان تربیت بدنی رسماْ کار خود را برای اداره ورزش کشور آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی، سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان امروز شنبه به همراه علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی در محل ساختمان سازمان حضور یافت و درنشستی ضمن گفتگو درباره امور جاری مدیریت ورزش کشور، رسما امور مدیریتی اداره ورزش را تحویل گرفته و عهده‌دار مسئولیت کلان ورزش کشور شد.

محمد عباسی، سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان همچنین با معاونان و برخی مدیران کل ستادی سازمان تربیت بدنی نیز دیدار و گفتگو کرد.

عباسی که در هیئت دولت به عنوان وزیر تعاون فعالیت می کند، روز شنبه هفته گذشته با حکم رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان انتخاب شد.

کد مطلب 1349611

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