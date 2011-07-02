تناژ بارگیری در راه آهن لرستان 51 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم درویش زاده در این رابطه اظهار داشت: میزان تناژ بارگیری شده در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سه ماه مشابه سال قبل از 66 هزار تن به 100 هزار تن افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با این اوصاف برنامه اداره کل راه آهن لرستان در این بخش 93 درصد تحقق یافته است.

مدیر کل راه آهن استان لرستان یادآور شد: با رسیدن به سقف تناژ بارگیری 100 هزار تن این اداره کل سهمی معادل 1.2 درصد از تناژ بارگیری شده در کل شبکه راه آهن کشور را به خود اختصاص داده است.

درویش زاده در ادامه سخنان خود از افزایش 9 درصدی تن کیلومتر مرزی حمل شده در این اداره کل خبر داد و گفت: در سه ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل این میزان از 183 میلیون تن کیلومتر مرزی حمل شده به 200 میلیون تن کیلومتر مرزی حمل شده رسیده است.

وی ادامه داد: این میزان رشد در زمینه تن کیلومتر مرزی حمل شده باعث پیشی گرفتن از برنامه پیش بینی شده برای سه ماهه اول سال جاری در این اداره کل شده است.

مدیر کل راه آهن استان لرستان با اشاره به تحقق 103 درصدی برنامه پیش بینی شده در این بخش، گفت: این امر نشان از سهم 3.7 درصدی این اداره کل از میزان تن کیلومتر مرزی حمل شده در کل شبکه راه آهن کشور دارد.