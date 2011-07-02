حضور 10 بازیکن در اردوی خارج از تهران استقلال/ غیبت دردسرساز دو بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال تهران عصر امروز شنبه در مجموعه دهکده ورزشی کردان کرج و با صحبت های پرویز مظلومی و با حضور 10 بازیکن و غیبت دو بازیکن این تیم آغاز شد. در اولین تمرین استقلالی ها ، مظلومی حدود 15 دقیقه با بازیکنان خود صحبت کرد و از آنان خواست که از این اردو به نحو مطلوب استفاده کرده و با انجام تمرینات منظم خود را به مرز آمادگی کامل برساند.

در تمرین امروز آرش برهانی و علی حمودی غایب بودند که آرش برهانی روز یکشنبه به دیدار علی فتح الله زاده سرپرست باشگاه خواهد رفت تا وضعیت خود را مشخص کند و پس از آن به سایر بازیکنان ملحق شود.

اما غیبت علی حمودی به دلیل مسائل مالی است که گفته شده مدیر برنامه های وی به حمودی اجازه تمرین نداده تا تکلیف مسائل مالی این بازیکن مشخص شود.

سایر بازیکنان استقلال پس از صحبت های پرویز مظلومی ابتدا 30 دقیقه دور زمین دویده و سپس در قالب دو تیم یک فوتبال درون تیمی را همراه با کارهای تاکتیکی برگزار کردند.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران از روز یکشنبه و در دو نوبت صبح و عصر انجام خواهد گرفت و بنا به دستور کادر فنی استقلال بازیکنان صبح ها به تمرینات بدنسازی خواهند پرداخت و در نوبت عصر به مرور کارهای تاکتیکی وهماهنگی خواهند پرداخت.

فرهاد مجیدی، مهدی امیر آبادی، حنیف عمران زاده، محسن یوسفی، مجتبی جباری، جواد شیرزاد، اسماعیل شریفات، میثم حسینی، توحید غلامی و فریدون رضایی بازیکنانی بودند که در اولین روز حضور در اردو تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.