شمارش معکوس برای انتخابات سرنوشت ساز تایلند آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، فردا یکشنبه مردم تایلند با رای دادن به ادامه وضعیت کنونی و یا هموار کردن بازگشت "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر تبعیدی، سرنوشت آینده این کشور را رقم می زنند.

بر اساس تصمیم گرفته شده از سوی دولت تایلند، روز سوم جولای انتخابات پارلمانی برای تعیین دولت جدید و خط مشی سیاسی سالهای آتی این کشور برگزار می شود.

کارشناسان این انتخابات را که پس از سالها درگیریهای سیاسی، تظاهرات خیابانی و اعتصابات فلج کننده در این کشور آسیای جنوب شرقی برگزار می شود، رویدادی مهم و سرنوشت ساز ارزیابی می کنند.

در انتخابات فردا رای دهندگان از بین حزب حاکم دموکرات و فئو تای (PTP) حزب مخالف دولت یکی را انتخاب و راه را برای تشکیل دولت آینده تایلند هموار می کنند.

پیروزی هر یک از این احزاب در انتخابات به معنی بر سرکار ماندن "آبیسیت وجاجیوا" نخست وزیر کنونی که از سوی طبقه متوسط و بخش اعظم بانکوک حمایت می شود و یا روی کار آمدن "یینگلوک شیناواترا" خواهر کوچکتر نخست وزیر پیشین خواهد بود.

این در حالی است که خواهر 44 ساله شیناواترا حمایت هواداران برادرش و نیز مردم فقیر مناطق شمال و شمال شرق کشور را با خود دارد.

هر چند از زمان برکناری شیناواترا با کودتای نظامی در سال 2006 احزاب نزدیک به وی همواره کمترین میزان آرای انتخاباتی را کسب کرده اند، اما انتظار می رود با توجه به وقایع چند ماه اخیر تایلند این احزاب این بار بتوانند به پیروزی بزرگی دست یابند.