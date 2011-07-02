  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

توضیحات امام جمعه تبریز پیرامون سخنانش ‌درباره حفظ جایگاه روحانیت

توضیحات امام جمعه تبریز پیرامون سخنانش ‌درباره حفظ جایگاه روحانیت

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری با صدور اطلاعیه‌ای نحوه انعکاس و برداشت از سخنانش درباره "حفظ جایگاه روحانیت " توسط برخی رسانه‌ها را نادرست دانست.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در تبریز،آیت‌الله محسن مجتهد شبستری که چندی پیش با مرکز خبر حوزه‌های علمیه درباره "حفظ جایگاه روحانیت " گفت‌وگو کرده بود، با صدور اطلاعیه‌ای از نحوه انعکاس و برداشت از سخنانش توسط برخی رسانه‌ها ابراز گلایه کرد.

چندی پیش برخی رسانه‌ها با انتشار سخنان امام جمعه تبریز که در آن تاکید شده بود "لباس روحانیت قداست دارد و اگر کسی قداست لباس را حفظ نکند، استحقاق انتقاد و نکوهش و بیان حقایق علیه او وجود دارد "، از این سخنان به عنوان واکنش نماینده ولی ‌فقیه به توقیف هفته‌نامه "9 دی " یاد کرده بودند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در این سخنان ‌با بیان اینکه "در گوشه و کنار جهان مردم از تقوا و خدا ترسی بی بهره مانده‌اند و به دلیل دوری از مسجد و روحانیت مرتکب جرائم و جنایات می‌شوند "، علت تضعیف و مخالفت با روحانیت توسط برخی افراد سکولار ‌را همین موضوع دانسته بود.
 
آیت‌الله مجتهد شبستری با رد برداشت جانبدارانه از صحبت‌هایش با مرکز خبر حوزه‌های علمیه اعلام کرد: صحبت‌های اینجانب با مرکز خبر حوزه که در برخی خبرگزاری‌ها نیز نقل شده، ارتباطی با جریان توقیف نشریه 9 دی نداشته و در سؤال خبرنگار هم هیچ اشاره‌ای به جریان مذکور نشده بود.
 
وی در پایان تأکید کرد: اینجانب در مقابل سؤال خبرنگار به طور کلی از حفظ جایگاه روحانیت و از آثار و خدمات روحانیت مطالبی گفتم و تعیین مصداق درباره صحبت‌های اینجانب، تکذیب می‌شود.
کد مطلب 1349628

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها