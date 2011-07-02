به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جهانپناه در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: بیست و نهمین دوره مسابقات هندبال دانشآموزان مقطع ابتدایی کشور با حضور 20 تیم در سالن سههزار نفری ولیعصر خرمآباد آغاز شد.
وی ادامه داد: 20 تیم شرکتکننده در این مسابقات در 4 گروه 5 تیمی قرار گرفتند که در 5 دور تا پایان روز شنبه به صورت دورهای مصاف خواهند داد و از هر گروه 2 تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی صعود میکنند.
رئیس انجمن هندبال آموزشگاههای کشور افزود: روز جمعه نیز مسابقات در دورهای سوم و چهارم برگزار شد.
بنابر این گزارش گروهبندی مسابقات هندبال مقطع ابتدایی کشور به شرح ذیل است:
گروه یک: قزوین- زنجان- شهرستانهای تهران- گلستان- آذربایجان شرقی
گروه دو: بوشهر- تهران- قم- خراسان جنوبی- اصفهان
گروه سه: کهکیلویه و بویراحمد- سمنان- خوزستان- خراسان رضوی- البرز
گروه چهار: کرمانشاه- لرستان- فارس- همدان- مرکزی
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