علا الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حکم دادگاه حریری مبنی بر بازداشت چهار نفر از اعضای حزب الله لبنان گفت: از ابتدای تشکیل این دادگاه مشخص بود این دادگاه قضایی نیست بلکه سیاسی است و تحت تاثیر آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و به همین دلیل نیز از آغاز تشکیل از مشروعیت برخوردار نبود.

وی افزود: حکم صادره از این دادگاه مبنی بر بازداشت برخی از سران حزب الله فاقد ارزش حقوقی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکم این دادگاه در این مقطع زمانی حساب شده و در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی است،اظهار داشت: در طول چندماه گذشته که دولت لبنان دچار تشکیل شده بود،عوامل این دادگاه هیچ اقدامی انجام ندادند اما بعد از اینکه دولت نجیب میقاتی بعد از مدت طولانی شکل گرفت وکابینه تشکیل شد آنها احساس کردند لبنان به سمت ثبات و آرامش پیش می رود و لذا با این اقدام به دنبال این بودند که لبنان را دچار مشکل سیاسی کنند.

بروجردی با تاکید بر اینکه حکم صادره برای بازداشت اعضای حزب الله لبنان فاقد ارزش حقوقی برای اجرا است افزود: یکی از دلایل غیر مشروع بودن این دادگاه وجود شاهدان دروغین است که در سخنرانی های گذشته دبیر کل حزب الله لبنان بر آن تاکید شد.

