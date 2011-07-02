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۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۰

همسویی آتن با اشغالگران؛

کاپیتان کشتی عازم غزه در یونان دستگیر شد

کاپیتان کشتی عازم غزه در یونان دستگیر شد

پلیس یونان در ادامه همدستی دولت این کشور با رژیم اشغالگر قدس، کاپیتان یکی از کشتیهای حاضر در کاروان آزادی 2 را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات دولتی یونان از دستگیری یک کاپیتان کاروان آزادی 2 در سواحل این کشور خبر دادند. این در حالی است که طبق دستور دولت یونان، گارد ساحلی این کشور از عزیمت 9 کشتی این کاروان به سوی غزه جلوگیری کرده اند.

این اقدام آتن که در راستای همدستی با رژیم صهیونیستی برای ممانعت از رسیدن کمکهای انسان دوستانه به نوار غزه صورت می گیرد، با انتقادهای شدید فعالان صلح روبرو شده است.
 
قرار بود این کشتی ها که حامل صدها نفر از فعالان صلح و کمکهای بشردوستانه برای مردم تحت محاصره غزه هستند، از روز گذشته راهی این منطقه شوند.
 
گفتنی است رژیم صهیونیستی تهدید کرده در صورت نزدیک شدن کاروان دیگری به سواحل غزه اقدام وحشیانه سال گذشته خود را علیه فعالان صلح تکرار خواهد کرد. در حمله صهیونیستها به کاروان آزادی در سال 2010 میلادی 9 نفر از آنان به شهادت رسیدند.
کد مطلب 1349646

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