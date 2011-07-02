تسلیت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به مناسبت ارتحال حجت الاسلام صدوقی

به گزارش خبرگزاری مهر در پی درگذشت امام جمعه یزد سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور پیام تسلیتی صادر کرد که به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

ارتحال تاسف آمیز نماینده ولی فقیه و امام جمعه خدوم یزد حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد علی صدوقی موجب اندوه فراوان گردید.

روح آن فقید سعید در سالروز شهادت پدر بزرگوارش از قفس تن آزاد شد و به عرش اعلاء پرکشید و در جوار رحمت حضرت حق آرام گرفت.

ایشان پس از شهادت شهید صدوقی نقش برجسته ای در رسیدگی به محرومان و فقرا ایفا کرد و به عنوان شخصیت محوری استان در تحقق اهداف والای نظام اسلامی و منویات رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی تلاش های چشمگیری داشت.

مرحوم آقای صدوقی که عمر با برکت خود را در خدمت به نماز جمعه و تحکیم اتحاد و همدلی مردم خوب و ولایتمدار استان یزد سپری کرد بیشترین دلسوزی را برای پیوند عمیق روحانیت به اقشار مختلف مردم بکار گرفت و از منبر جمعه به هدایت و ارشاد مردم پرداخت.

مردم استان یزد خاطرات عشق و محبت ، خدمت و هدایت خاندان صدوقی را در یزد از لوح حافظه و جانشان هرگز محو و جدا نخواهند کرد، خاطراتی که با آن مجموعه ارزشمندی برای نسلهای آینده در تاریخ به یادگار خواهد ماند تا راه شهید صدوقی و خدمات مخلصانه فرزندش ماندگار بماند.

اینجانب این مصیبت بزرگ و فقدان جانسوز را به رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و روحانیت و ائمه محترم جمعه، مردم متدین و مخلص استان یزد، به ویژه خاندان بزرگوار و داغدار صدوقی تسلیت گفته و از خداوند منان برای آنان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن فقید سعید علو درجات را مسئلت دارم.