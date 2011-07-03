به گزارش خبرنگار مهر سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه هنگام بازدید از مقر نیروی انتظامی استان قزوین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اصلاح روشهای برخورد با پدیده ماهواره ظهار داشت: ما با قانون سر و کار داریم و مجری آن هستیم.

کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برای ماهواره محدودیت دارند

وی افزود: در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی آمریکا در استفاده از ماهواره محدودیت و ممنوعیت وجود دارد و مردم از شبکه کابلی استفاده و شرایط قانونی را رعایت می کنند اما در این بخش نیروی انتظامی مجری قانون است و به آن عمل خواهد کرد.

فرمانده ناجا گفت: باید به فکر تسهیلات جایگزین هم باشیم تا نیاز مردم برای دسترسی به شبکه های داخلی به طور کامل تامین شود که در این زمینه صداوسیما و ارشاد اسلامی باید اقدام مقتضی را انجام دهند.

برای اصلاح قوانین دستگاهها و مسئولان مرتبط اقدام کنند

احمدی مقدم بیان کرد: برای اصلاح قوانین و بهینه سازی آن باید دستگاههای مرتبط و مسئول اقدام کنند و تا زمانی که قانون ممنوعیت ماهواره در کشور وجود دارد نیروی انتظامی طبق قانون و به عنوان مجری در صحنه خواهد بود و با آن برخورد خواهد کرد.

اختصاص 70 میلیارد تومان به بازسازی کلانتریها

به منظور بازسازی و نوسازی کلانتریها و پاسگاههای نیروی انتظامی امسال 70 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است

به منظور بازسازی و نوسازی کلانتریها و پاسگاههای نیروی انتظامی در سراسر کشور از اعتبارات در اختیار و عمرانی هزینه خواهیم کرد تا چهره این مراکز نو و با نشاط شود.

وی تصریح کرد: از اعتبارات در اختیار حدود 70 میلیارد تومان که رقم ناچیزی است برای نوسازی کلانتریها استفاده خواهد شد اما در نهضت عمرانی با اختیاراتی که در مورد جابجایی اموال و امکانات گرفته ایم و نیز مجوز ستاد تلاش خواهیم کرد با همکاری استانداریها، اصلاح کابری ها و دریافت زمین تا پایان برنامه پنجم با استفاده از همه ظرفیتها نیازهای مکانی خود را تامین و تکمیل کنیم.

احمدی مقدم یادآورشد: در این زمینه خوشبختانه به نیروی انتظامی قزوین زمین خوبی واگذار شده که با اصلاح کاربری بزودی عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

وی گفت: با این کار مقرهای پراکنده و نامناسب پلیس متمرکز، تکمیل و نوسازی می شود و نیازهای ما تا سه سال آینده تامین خواهد شد.

فعالیت گروهک های تروریستی کنترل می شود

فرمانده ناجا در خصوص فعالیت بازماندگان گروه ریگی هم اظهارداشت: با کشته شدن سرکرده جندالشیطان هنوز افرادی از این گروهک، فعالیت تروریستی دارند که با تلاش نیروی انتظامی و همکاری مردم بسیاری از عملیات آنها خنثی شده است.

وی اضافه کرد: عناصر پشت پرده و آمریکا و انگلیس همچنان این گروهک را سرپا نگهداشته اند و با تقویت آنها و گروهکهای دیگر می خواهند به نظام ضربه بزنند که با مجموعه اقدامات نیروی انتظامی، سپاه، اطلاعات و نیروهای امنیتی و نیز انسداد مرزها با این حرکتهای تروریستی مبارزه کرده و ضریب امنیتی منطقه را بالا برده ایم.

محرومیت زدایی حلقه تکمیلی تامین امنیت شرق کشور

سردار احمدی مقدم ادامه عملیات عمرانی در منطقه سیستان و بلوچستان و طرح های محرومیت زدایی را حلقه تکمیلی برای تامین امنیت پایدار این منطقه ذکر کرد و یادآورشد: خوشبختانه در مجموعه اقدامات انجام شده شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر و گروگان گیری و ارتقاء ضریب امنیتی شرق کشور بوده ایم.

این فرمانده انتظامی همچنین گفت: گروه جندالشیطان در شرق، پژواک در غرب و گروه سلفی در سنندج که از نظر آموزشی و تدارکاتی با جندالشیطان ارتباط دارد همواره مورد حملات نیروهای ما قرار می گیرند و گاهی نیز به ما آسیب می زنند اما رفتارهای آنها کاملا کنترل شده است.