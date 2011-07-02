زمینه چینی برای صدور کیفرخواست علیه مقاومت پس از جنگ 33 روزه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در این سخنان که به طور مستقیم از شبکه های مهم خبری منطقه ای و بین المللی پخش می شود، گفت : کیفرخواست دادگاه ویژه لبنان علیه برادران مقاوم و مبارزی صادر شده است که تاریخ شرافتنمدانه ای در مبارزه با رژیم صهیونیستی دارند.



وی تصریح کرد : نشانه های صدور این کیفرخواست پس از پیروزی مقاومت و شکست رژیم اسرائیل در جنگ جولای 2006 نمایان شد.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد روند تشکیل دادگاه یک روند طولانی است که مقاومت را از زمان پیروزی بر رژیم صهیونیستی هدف قرار داده است.



نصرالله هدف از تشکیل این دادگاه و صدور کیفرخواست را مخدوش کردن وجهه مقاومت و مبارزان آن دانست.



وی با بیان اینکه نمی توانیم دادگاه را منحل کنیم، زیرا با قطعنامه شورای امنیت تشکیل شده است، هدف از این دادگاه را ایجاد فتنه طایفه ای میان شیعه و سنی و مسیحیان دانست.



نصرالله با بیان اینکه هدف خاصی در پس زمان صدور کیفرخواست نهفته است، بار دیگر به دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور نخست وزیر فقید لبنان اشاره کرد و گفت : یک سال پیش درخواست کردیم درباره فرضیه دست داشتن اسرائیل در ترور حریری اندیشیده شود و نشانه هایی را ارائه کردیم، اما دادگاه هیچ اهمیتی به آن نداد، اگر به نشانه ها و ادله ما اهمیت می دادند، برای متهم کردن اسرائیل کافی بود.

وی تصریح کرد : دادگاه ترور حریری برای یک هدف سیاسی خاص تشکیل شد، آنها به جای تحقیقات از رژیم اسرائیل، توطئه علیه مقاومت را طراحی کردند.

به گفته نصرالله، دادستان دادگاه ترور حریری به نشانه ها و ادله حزب الله درباره دست داشتن اسرائیل در ترور حریری اهمیتی نداد.

وی افزود : ما به بازپرسان، نشانه ها و ادله کافی برای حرکت در مسیر تحقیقات از اسرائیل را ارائه کردیم، اما آنها اهمیتی به آن ندادند.