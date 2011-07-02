اسناد غیرقابل انکار درباره سیاسی کاری دادگاه حریری/ ارتباط قضات با اطلاعات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در ادامه سخنان مهم خود درباره دادگاه بین المللی ویژه لبنان و کیفرخواست صادره علیه برخی از نیروهای مقاومت گفت : ما اسناد و نشانه هایی در دست داریم که تاکید می کند دستگاههای رایانه و تجهیزات وابسته به کمیته تحقیق ترور رفیق الحریری ابتدا به تل آویو منتقل شد و از آنجا، این دستگاهها را به لاهه منتقل کردند.



وی خاطر نشان کرد : اگر تحقیقات در ترور حریری منصفانه و عادلانه بود، قطعا مشاوران و کارشناسان بی طرف را انتخاب می کردند که هیچ عداوت و خصومتی با طرفهای ذیربط نداشتند.

نصرالله تاکید کرد : یکی از کارشناسانی که با قاضی بلمار همکاری کرده بود، افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود که در لبنان ضد حزب الله فعالیت کرده بود.



نصرالله گفت : یکی از افسران مورد اعتماد بلمار مسئول وقوع جنایت بئرالعبد بود که آیت الله فضل الله را هدف قرار داده بود.



وی خاطر نشان کرد : کسانی که مسئولیت روشن شدن حقیقت به آنها واگذار شده بود، اکثر آنها یا همه آنها با سازمان اطلاعات آمریکا مرتبط هستند.

وی افزود : اما آقای بلمار از افسران مرتبط با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس کمک گرفت.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : مسیر برنامه ریزی شده برای این دادگاه وجود دارد و فعالیت این دادگاه در راستای مخدوش کردن وجهه حزب الله و مقاومت و تلاش برای ایجاد فتنه در لبنان بوده است.



وی تصریح کرد : برخی میلیونها دلار برای مخدوش کردن وجهه مقاومت پرداخت می کنند.

دبیرکل حزب الله با نشان دادن مدرکی دیگر گفت : اعضای تیم مسئول تحقیق در ترور حریری، فساد مالی و اخلاقی دارند. ما اطلاعاتی در دست داریم که مبالغ هنگفتی به اعضای کمیته تحقیق پرداخت شده است.



نصرالله در خلال سخنانش، نوارها و اسنادی را نشان داد که به گفته وی برای محکوم کردن کمیته تحقیق در زمینه ترور رفیق الحریری کافی است.

وی در ادامه گفت : یکی از شرایط تحقیقات، سری و غیر علنی بودن آن است، اما همه می دانند که روند تحقیقات دادگاه ترور حریری، نه تنها سری نبوده است که ما ملاحظه کردیم تحقیقات ویژه ترور حریری، از طریق رسانه ها به صورت عمدی برای مخدوش کردن وجهه مقاومت منتشر می شود که این مسئله اعتبار تحقیقات را زیر سئوال می برد.



نصرالله تصریح کرد : هدف از اعلام کیفرخواست، خدمت به گروهی سیاسی خاص( دراشاره به 14 مارس) بوده است نه روشن شدن حقیقت.



دبیرکل حزب الله تاکید کرد : اسامی که به رسانه ها در خصوص کیفرخواست درز کرده است، به طور کامل مطابق با مطالبی است که مجله اشپیگل در سال 2009 منتشر کرده بود.

وی افزود : ملاحظه کردیم که بخشی از نبرد انتخاباتی اخیر در لبنان، از طریق استفاده از مطالب منتشر شده درباره کیفرخواست بود.

وی تاکید کرد: کیفرخواست اعلام شده، راهی برای دستیابی به قدرت است نه راهی به سوی حقیقت یا عدالت ؛ هدف از اعلام کیفرخواست، تکیه بر شکست اکثریت حاضردر پارلمان لبنان(که طرفدار مقاومت هستند) است.



دبیرکل حزب الله گفت : کیفرخواست سلاحی اهدایی به گروههای سیاسی لبنانی استکه از مدتها پیش اعلام می کردند برای سرنگونی دولت میقاتی تلاش خواهند کرد.



وی خاطر نشان کرد : هدف از اعلام کیفرخواست، جلوگیری از رای اعتماد پارلمان به دولت لبنان است، زیرا هدف آنها این است که به هر قیمتی، دولت میقاتی را سرنگون کنند.



وی افزود : آیا این انصاف است که دادگاه، مبارزانی را متهم کند که با اسرائیل جنگیده اند.

نصرالله گفت : آنتونیو کاسیزی رئیس دادگاه ترور حریری، روابط ودوستی دیرینه ای با شخصیتهای رسمی اسرائیلی دارد و دوست بزرگ اسرائیل است، وی مبارزان و نیروهای مقاومت را تروریست خوانده است.