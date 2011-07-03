محمود دودانگه در گفتگو با مهر در تشریح آخرین جزئیات تدوین چارت سازمانی جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: جلسات خوبی در رابطه با تعیین چارت سازمانی وزارتخانه جدید برگزار شده و تعاملات خوب و مثبتی نیز میان بخش‌های مختلف دو وزارتخانه ادغامی صورت گرفته؛ به نحوی که در حوزه‌های معدن، صنعت، تجارت، سازمان صنایع کوچک، اصناف و حوزه آی.تی تعاملات خوبی میان دو وزارتخانه برای هماهنگی انجام شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: چارچوب کلان وزارتخانه جدید مشخص شده است که امید می‌رود با تعاملات بیشتری که بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهیم داشت، ظرف ماه آینده ساختار این وزارتخانه نهایی و اعلام شود.

وی در مورد تعداد معاونت‌های وزارتخانه جدید تصریح کرد: تلاش ما بر این است که وزارتخانه جدید با کمترین تعداد معاونت، آغاز به کار کند چراکه معتقدیم که وزارتخانه جدید باید سبک بوده و حجم بروکراسی‌ها در آن کاهش یابد و در نهایت،‌ وزارتخانه‌ای چالاک، کارآمد و اثربخش برای مدیریت بخش‌های صنعت، معدن و تجارت طراحی شود.

به گفته دودانگه، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود وزارتخانه جدید حدود 5 معاونت تا حداکثر 7 معاونت ستادی داشته باشد، البته سازمان‌های توسعه‌ای نیز به قوت خود به کار ادامه خواهند داد و تقویت خواهند شد.

وی اظهار داشت: تلاش شده است که نگاه زنجیره‌ای بر معاونت‌های ستادی در وزارتخانه جدید حاکم باشد؛ به این معنا که حوزه‌ای که متولی سیاستگذاری در خصوص تولید است، بتواند سیاستگذاری در حوزه صادرات و توزیع را نیز صورت دهد.

عضو کارگروه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی خاطرنشان کرد: در حوزه معدن یک معاونت خواهیم داشت که کل زنجیره را مدیریت کند؛ ضمن اینکه در خصوص صنعت نیز یک معاونت زنجیره‌ای به وجود خواهد آمد که بتواند کل زنجیره این بخش را پبشتیبانی کند.

دودانگه گفت: در وزارتخانه جدید، یک معاونت برای توسعه فضای کسب و کار خواهیم داشت که بتواند کاهش حجم بروکراسی‌ها را هدف قرار دهد، ضمن اینکه یک معاونت برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت خواهیم داشت که به نظر می‌رسد شکل‌گیری آن بتواند گام بزرگی در راستای رونق تولید صادرات‌گرا باشد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت‌های عمومی نیز به صورت طبیعی به کار خود ادامه خواهند داد؛ به نحوی که معاونتی برای حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، معاونتی برای حوزه اداری- مالی و معاونتی برای حوزه تعامل با مجلس خواهیم داشت.

دودانگه ابراز امیدواری کرد که در چارت وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های توسعه‌ای بهتر از گذشته کار خود را دنبال کنند.

وی همچنین در مورد معاونان جدید وزارتخانه جدید نیز گفت: نگاهی که سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر بازرگانی به این موضوع دارد، انتخاب بهترین‌ها در سطح ستاد و سازمان‌ها است؛ به این معنا که نگاه شایسته‌سالاری بر مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.

دودانگه تاکید کرد: با توجه به اینکه مدیران بسیار کارآمدی در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مشغول به کار هستند، تلاش می‌شود که از ظرفیت‌های موجود مدیران استفاده مناسب به عمل آید.