کاشت ذرت درشهرستان ساوه آغاز شد

علی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل کاشت بیش از شش هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت ذرت اختصاص یابد.

وی گفت: در 85 درصد اراضی ذرت علوفه ای و در15 درصد اراضی ذرت دانه ای کشت می شود.

کارگر متوسط عمکرد ذرت دانه ای را در هر هکتار 8 تن و متوسط عملکرد ذرت علوفه ای را در هر هکتار 75 تن عنوان کرد و گفت: پیش بینی میشود امسال هفت هزار و 200 تن ذرت دانه ای وبیش 43 هزار تن ذرت علوفه ای برداشت شود.



وی افزود: به علت افزایش تقاضای خرید مناسب محصول پیش بینی می شود سطح زیر کشت ذرت در شهرستان در سال جاری به شش هزار هکتار برسد که 400 هکتار بیشتر از سال گذشته است.