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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۲

برای فصل جاری والیبال/

برونو پرتادو به گیتی‌پسند می‌پیوندد

برونو پرتادو به گیتی‌پسند می‌پیوندد

اصفهان - خبرگزاری مهر: بروتو پرتادو والیبالیست سابق تیم پتروشیمی ماهشهر با تیم والیبال گیتی‌پسند برای فصل آینده به توافق رسیده و به زودی به این تیم اصفهانی می‌پیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر، بروتو پرتادو، بازیکن برزیلی پشت خط زن تیم پتروشیمی ماهشهر پس از حضور در این تیم جنوبی، قرار است به زودی راهی اصفهان شود تا با باشگاه گیتی‌پسند برای فصل آینده قرارداد امضا کند.

این بازیکن یکی از بهترین بازیکنان برزیلی شاغل در لیگ والیبال ایران به شمار می‌رود و پس از حضور مصطفی کارخانه در گیتی‌پسند به عنوان سرمربی، علاقمند به حضور در اصفهان شده است.

تیم والیبال گیتی‌پسند نزدیک به یک ماه پیش برای حضور در مسابقات سوپرلیگ والیبال کشور شکل گرفت و تاکنون با میرسعید معروف و رحمان داوودی قرارداد امضا کرده است.

کد مطلب 1349670

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