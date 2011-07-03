73 درصد مرگ و میر جاده ای به دلیل ضربه به سر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفدری در کمیسیون ایمنی حمل و نقل سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود طی سال 1389، 685 نفر طی حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.
وی گفت: از این تعداد، 506 نفر بر اثر ضربه وارد شده به سر کشته شدند که راهکارهای بسیاری را جلوی پای مسئولان برای برنامه ریزی جامع قرار خواهد داد.
وی افزود: همچنین پنج و هفت دهم درصد بر اثر شکستگی جان خود را در محورهای ارتباطی اصلی و فرعی از دست دادند.
معاون امور عمرانی استاندار 82 درصد از کشته شدگان را مرد و 18 درصد را زن عنوان کرد و بیان داشت: 479 نفر از حادثه دیدگان در همان محل وقوع تصادف که 69 درصد آمار را به خود اختصاص می دهد، جان خود را از دست دادند.
وی گفت: 144 نفر نیز در حین انتقال به بیمارستان و 21 درصد در مراکز درمانی فوت کردند.
وی افزود: بر اساس نحوه تصادف، 48 درصد حوادث رانندگی در پی برخورد وسائل نقلیه با یکدیگر، 25 درصد واژگونی خودرو، 11.8 دهم درصد برخورد با عابر و حریق چهار و هشت دهم درصد رخ داده است.
صفدری اظهار داشت: 64.6 دهم درصد از تصادف ها در راه اصلی و 31.1 درصد که حدود چهار برابر میانگین کشوری است، در راه های فرعی سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است.
وی گفت: 64.7 دهم درصد تصادف ها در روز و 29.7 دهم درصد در شب رخ داده است.
وی با اشاره به سن فوت شدگان افزود: 220 نفر از فوت شدگان حوادث رانندگی سال گذشته رده سنی 21 تا 30 سال را داشته اند.
معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: باید با برنامه ریزی جامع که تمامی این آمارها را در نظر گرفته باشد طوری عمل کرد که روز به روز شاهد کاهش تصادفات رانندگی در این استان باشیم.
وی از سوی مراجع انتظامی خواستار برخورد شدید با قاچاقچیان سوخت که حوادث ناگواری را در محورهای ارتباطی رقم می زنند، شد.
وی رفع نقاط حادثه خیز را از اولویت های مهم جاده ای بیان کرد و گفت: برنامه ریزی و نظارت باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان باشد.
صفدری پرداختن به مسائل ایمنی و جاده ای را از موضوع های بسیار مهم استان بیان کرد و اظهار داشت: اقدام های انجام گرفته در بحت کاهش تلفات جاده ای در سطح این استان قابل تقدیر است.
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