73 درصد مرگ و میر جاده ای به دلیل ضربه به سر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفدری در کمیسیون ایمنی حمل و نقل سیستان و بلوچستان اظهار داشت : بر اساس آمارهای موجود طی سال 1389، 685 نفر طی حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند .

وی گفت : از این تعداد، 506 نفر بر اثر ضربه وارد شده به سر کشته شدند که راهکارهای بسیاری را جلوی پای مسئولان برای برنامه ریزی جامع قرار خواهد داد .

وی افزود: همچنین پنج و هفت دهم درصد بر اثر شکستگی جان خود را در محورهای ارتباطی اصلی و فرعی از دست دادند .

معاون امور عمرانی استاندار 82 درصد از کشته شدگان را مرد و 18 درصد را زن عنوان کرد و بیان داشت: 479 نفر از حادثه دیدگان در همان محل وقوع تصادف که 69 درصد آمار را به خود اختصاص می دهد، جان خود را از دست دادند .

وی گفت : 144 نفر نیز در حین انتقال به بیمارستان و 21 درصد در مراکز درمانی فوت کردند .

وی افزود : بر اساس نحوه تصادف، 48 درصد حوادث رانندگی در پی برخورد وسائل نقلیه با یکدیگر، 25 درصد واژگونی خودرو، 11.8 دهم درصد برخورد با عابر و حریق چهار و هشت دهم درصد رخ داده است .

صفدری اظهار داشت: 64.6 دهم درصد از تصادف ها در راه اصلی و 31.1 درصد که حدود چهار برابر میانگین کشوری است، در راه های فرعی سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است .

وی گفت: 64.7 دهم درصد تصادف ها در روز و 29.7 دهم درصد در شب رخ داده است .

وی با اشاره به سن فوت شدگان افزود: 220 نفر از فوت شدگان حوادث رانندگی سال گذشته رده سنی 21 تا 30 سال را داشته اند .

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: باید با برنامه ریزی جامع که تمامی این آمارها را در نظر گرفته باشد طوری عمل کرد که روز به روز شاهد کاهش تصادفات رانندگی در این استان باشیم .

وی از سوی مراجع انتظامی خواستار برخورد شدید با قاچاقچیان سوخت که حوادث ناگواری را در محورهای ارتباطی رقم می زنند، شد .

وی رفع نقاط حادثه خیز را از اولویت های مهم جاده ای بیان کرد و گفت : برنامه ریزی و نظارت باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان باشد.