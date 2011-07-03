پروژه استفاده مجدد از پسآب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده شبانگاه شنبه در این مراسم با اشاره به 10 بار بازدید خود طی سال‌های گذشته از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد گفت: مجموعه‌ای هستید که هر روز افتخار بزرگتری برای ایران اسلامی می آفریند.

معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران افزود: طرح های اجرا شده طی سال‌های گذشته در این مجموعه قابل رقابت با پالایشگاه های بزرگ دنیا است.

محمدی زاده در ادامه گفت: مدیران انرژی کشور همیشه به پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به عنوان یک مرکز مهم اتکا داشتند و درموارد بحرانی چون سرمای سال 86 نسبت به عملکرد مثبت این مجموعه یقین داشته اند و این پالایشگاه را پشتیبان تامین سوخت گاز شمال شرق کشور در مواقع اضطراری می دانند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بخش دیگری از سخنانش به رابطه پالایشگاه ها و نیروگاه‌های برق اشاره کرد و گفت: بزرگترین نیروگاه کشور یعنی نیروگاه شهید سلیمی نکا بدلیل استفاده از سوخت گاز تولیدی این پالایشگاه که از فاصله نزدیک به هزار کیلومتری آن تهیه می شود، دارای کمترین آلودگی هوا در سطح کشور است.

وی افزود: پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سهم بالایی در افزایش سلامت جامعه و حفظ محیط زیست منطقه دارید.

معاون رئیس جمهور در ادامه به پروژه اشاره کرد و گفت: مجموعه شما در راه تعالی به پیش می رود، زیرا که هدف آن تولید بیشتر از ظرفیت نیست بلکه هدف شما تولید بهتر و بیشتر در کنار ایجاد کمترین آلایندگی محیط زیستی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه گوگرد سازی را حرکتی در جهت توسعه یافتگی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از مهم ترین شاخص های محیط زیست کاهش گازهای گلخانه ای است و این امر شاخص مهمی در توسعه یافتگی است و پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با این حرکت قدم مهمی در بالا رفتن سطح توسعه یافتگی ایران در جهان برداشته است.

رئیس شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد نیز گفت: دستیابی به عنوان شرکت سرآمد در صنایع نفت و گاز کشور، آرمانی است که ما برای خود در نظر گرفته ایم.

مسعود حسنی در زمینه فعالیت های محیط زیستی صورت گرفته در مجموعه شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد نیز گفت: در سال 85 فضای سبز شرکت حدود 49 هکتار بود که در زمان کوتاهی به 56 هکتار رسیده است و این در حالی است که بنابر قانون ما مکلف به ایجاد تنها 16 هکتار فضای سبز بودیم.

وی افزود: برای مشخص شدن وضعیت آلاینده های هوا، اقدام به اندازه گیری کمی و کیفی ذرات معلق H2S، SO2، Co2، No2 و Co از طریق پایگاه های کنترل آلایندگی کرده ایم.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در ادامه به پروژه استفاده مجدد از آب های با املاح بالا (HTDS) اشاره کرده و گفت: با راه اندازی این پروژه دیگر پسآب های پالایشگاه به آب بندهای بیرونی ارسال نمی شود و آب بندها از این پس برای ذخیره نزولات جوی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: این حرکت بیش از این در عسلویه آغاز شده و ما دومین پالایشگاهی هستیم که قصد اجرایی کردن این پروژه را داریم.

اجرای پروژه بازیافت پسآب های با املاح بالا یا HTDS سه سال طول کشیده و 4.5 میلیارد تومان هزینه در برداشته است.