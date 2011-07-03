مشارکت مردم در صرفه جویی مصرف آب ضروری است

علیرضا تخت شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع فصل گرما و پیش بینی افزایش مصرف در بخش آب، بر لزوم همکاری و مشارکت کلیه شهروندان استان در اجرای برنامه های موثر در راستای مصرف بهینه و استفاده مناسب از آب شرب تاکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ماموریت و فلسفه وجودی تشکیل شرکت های آب و فاضلاب تولید و توزیع آب آشامیدنی و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب های خانگی در سطح شهرهای استان است لذا این شرکت در راستای تحقق این مهم، کلیه تلاش و نیروی خود را بکار گرفته و با توجه به سختی ها و صرف نیرو و هزینه های بالا در تامین و توزیع آب برای شهروندان اقدامات خوبی را در این راستا اجرایی کرده است.

مدیذر عامل شرکت آبفا کردستان در ادامه افزود: بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب استان کردستان همواره مورد تاکید بوده و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی مناسب در استفاده صحیح آب شرب توزیعی توسط مشترکین محترم خود می داند .

تخت شاهی یادآور شد: شرکت آب و فاضلاب کردستان در سطح شهرهای استان برنامه ها و اقدامات مناسبی را در راستای فرهنگ سازی بهینه و اصولی در مصرف صحیح آب به اجرا گذاشته است.

وی در پایان رعایت دستورات اسلامی در زمینه استفاده مناسب و پرهیز از اسراف را سبب دست یابی به مدیریت قوی و هدفمند و بهره گیری مطلوب از فرصت ها دانست و بر فهم عمیق از فضای مصرف و تولید و اصلاح الگوی مصرف در جهت ایجاد بهره وری کارآمد تاکید کرد.