ایران :

رئیس جمهور در همایش راهبردهای نوین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: قاچاق کالا و ارز ممنوع، حتی برای صاحبان قدرت و نفوذ

آتن در تسخیر جوانان خشمگین

رئیس اتحادیه مشاورین املاک خبر داد: ابطال پروانه بنگاه‌های متخلف در ثبت اجاره نامه ها



تفاهم:

کاهش 10 درصدی پرت گاز در جهان: افزایش 3.5 درصدی در ایران

شاخص بورس افزایش یافت

دبیر انجمن لبنی کشور؛ تغییر قیمت لبنیات؛ قانونی یا غیر قانونی؟

تهران امروز:

چرا مدیران ایرانی استعفا نمی دهند؟

اولین سهمیه های المپیک به تکواندوکاران رسید؛ حریف آمریکایی کرمی: یوسف مثل یک فوتبالیست می جنگد

حمله به سفارت آمریکا در قاهره



جام جم :

تردیدها درباره جایگزین کنکور

کارشناسان: کفاشیان برود

احمدی نژاد: وزارتخانه ها نباید اسکله غیر قانونی داشته باشند

جوان:

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با "جوان" خبر داد: روند نزولی قیمت مسکن در ماه های آینده

امام جمعه یزد دار فانی را وداع گفت

مناقشه بدهکاران میلیاردی بر سر بیماران



حمایت:

رئیس مجلس شورای اسلامی: 1+5 مذاکرات هسته ای را با شوی سیاسی اشتباه گرفته است

چرا مسکن گران شد؟!

آیت الله هاشمی رفسنجانی: کرسی های آزاداندیشی مورد غفلت قرار گرفته است



خراسان:

انتقاد رئیس جمهور از سود بالای تسهیلات بانکی و اسکله های غیر مجاز برخی وزارتخانه ها

امام جمعه فقید یزد در کنار سومین شهید محراب آرام می گیرد

قصه ساخت 600 مدرسه در مناطق محروم از زبان 2 خیر مدرسه ساز



دنیای اقتصاد:

صاحبنظران اقتصادی پاسخ می دهند؛ سردرگمی در سیاست ارزی؟

استراوس کان بدون وثیقه آزاد شد؛ آقای IMF در آستانه تبرئه؟

احمدی نژاد وعده داد: تسهیلات ارزان برای صنعتگران



شرق:

رئیس جمهور به وزارتخانه ها تاکید کرد: اسکله های غیر قانونی ممنوع

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: ضرورت حفظ حمایت اکثریت مردم

بانک مرکزی گزارش قیمت اقلام مصرفی را منتشر نکرد؛ سکوت، همزمان با گرانی



فرهیختگان:

لاریجانی در کنفرانس مطبوعاتی: آمریکا در سوریه شیطنت می کند

آیت الله هاشمی رفسنجانی: فضای بسته مانعی در برابر اسلام حقیقی است

آغاز توزیع کارت داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامی



کیهان:

اوج گیری اعتراض ها در بحرین؛ آل خلیفه از فرانسه کمک خواست

ایران به هند هشدار داد؛ صادرات نفت فقط تا یک ماه دیگر

لاریجانی در باکو: ساعت واکنش های آمریکا از ساعت نهضت های منطقه عقب مانده است

همشهری:

طرح تفصیلی پایتخت هفته آینده رونمایی می شود؛ همه اطلاعات شهر تهران در اختیار شهروندان

با اجرای طرح نوسازی تاکسی ها و اتوبوس های تهران؛ ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت نونوار شد

یک مقام وزارت بازرگانی خبر داد: ارائه سبد کالایی رمضان به کارمندان و کارگران

هفت صبح:

روزهای شیرین فرهادی

ماشین بازها تا آخر سال صبر کنند

