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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۸

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز یکشنبه 12 تیرماه به این شرح است.

ایران :
رئیس جمهور در همایش راهبردهای نوین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: قاچاق کالا و ارز ممنوع، حتی برای صاحبان قدرت و نفوذ
آتن در تسخیر جوانان خشمگین
رئیس اتحادیه مشاورین املاک خبر داد: ابطال پروانه بنگاه‌های متخلف در ثبت اجاره نامه ها

تفاهم:
کاهش 10 درصدی پرت گاز در جهان: افزایش 3.5 درصدی در ایران
شاخص بورس افزایش یافت
دبیر انجمن لبنی کشور؛ تغییر قیمت لبنیات؛ قانونی یا غیر قانونی؟

تهران امروز:
چرا مدیران ایرانی استعفا نمی دهند؟
اولین سهمیه های المپیک به تکواندوکاران رسید؛ حریف آمریکایی کرمی: یوسف مثل یک فوتبالیست می جنگد
حمله به سفارت آمریکا در قاهره

جام جم :
تردیدها درباره جایگزین کنکور
کارشناسان: کفاشیان برود
احمدی نژاد: وزارتخانه ها نباید اسکله غیر قانونی داشته باشند
 
جوان:
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با "جوان" خبر داد: روند نزولی قیمت مسکن در ماه های آینده
امام جمعه یزد دار فانی را وداع گفت
مناقشه بدهکاران میلیاردی بر سر بیماران
 حمایت:
رئیس مجلس شورای اسلامی: 1+5 مذاکرات هسته ای را با شوی سیاسی اشتباه گرفته است
چرا مسکن گران شد؟!
آیت الله هاشمی رفسنجانی: کرسی های آزاداندیشی مورد غفلت قرار گرفته است

خراسان:
انتقاد رئیس جمهور از سود بالای تسهیلات بانکی و اسکله های غیر مجاز برخی وزارتخانه ها
امام جمعه فقید یزد در کنار سومین شهید محراب آرام می گیرد
قصه ساخت 600 مدرسه در مناطق محروم از زبان 2 خیر مدرسه ساز

دنیای اقتصاد:
صاحبنظران اقتصادی پاسخ می دهند؛ سردرگمی در سیاست ارزی؟
استراوس کان بدون وثیقه آزاد شد؛ آقای IMF در آستانه تبرئه؟
احمدی نژاد وعده داد: تسهیلات ارزان برای صنعتگران
 
شرق:
رئیس جمهور به وزارتخانه ها تاکید کرد: اسکله های غیر قانونی ممنوع
آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: ضرورت حفظ حمایت اکثریت مردم
بانک مرکزی گزارش قیمت اقلام مصرفی را منتشر نکرد؛ سکوت، همزمان با گرانی
 
فرهیختگان:
لاریجانی در کنفرانس مطبوعاتی: آمریکا در سوریه شیطنت می کند
آیت الله هاشمی رفسنجانی: فضای بسته مانعی در برابر اسلام حقیقی است
آغاز توزیع کارت داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامی

کیهان:
اوج گیری اعتراض ها در بحرین؛ آل خلیفه از فرانسه کمک خواست
ایران به هند هشدار داد؛ صادرات نفت فقط تا یک ماه دیگر
لاریجانی در باکو: ساعت واکنش های آمریکا از ساعت نهضت های منطقه عقب مانده است
 
همشهری:
طرح تفصیلی پایتخت هفته آینده رونمایی می شود؛ همه اطلاعات شهر تهران در اختیار شهروندان
با اجرای طرح نوسازی تاکسی ها و اتوبوس های تهران؛ ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت نونوار شد
یک مقام وزارت بازرگانی خبر داد: ارائه سبد کالایی رمضان به کارمندان و کارگران
 
هفت صبح:
روزهای شیرین فرهادی
ماشین بازها تا آخر سال صبر کنند
 
کد مطلب 1349713

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