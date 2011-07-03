به گزارش خبرنگار مهر، دفن زباله ها در مناطق جنگلی و مسکونی یکی از مهمترین مشکلاتی است که محیط زیست گیلان را تهدید می کند.

روزانه هزار و 700 تن زباله های شهری و روستایی در استان تولید می شود که بیش از نیمی از این مقداردر عرصه های بکر جنگلی و حاشیه های روستاهاست دفن یا رها می شود، دفن زباله دراین مکانها نتیجه ای جزء تخریب وآلودگی محیط زیست را به دنبال نخواهد داشت.

با ورود مسافران نوروزی و تابستانی حدود 15میلیون نفر در سال میزان تولید زباله در گیلان تا دو برابر افزایش می یابد و بنابراین تلمبار شدن و دفن غیر بهداشتی زباله در مناطق جنگلی و روستایی آثار زیانباری همچون آلودگی آبهای زیر زمینی، آلودگی آبهای سطحی، فرسایش و رانش خاک و انتقال انواع بیماری ها برجای می گذارد.

وضعیت جغرافیایی گیلان شرایط دفع زباله را ندارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان در این باره گفت: دفع و انباشت زباله در استان با توجه به شرایط طبیعی و جغرافیایی امکانپذیر نیست.

امیر عبدوس با اعلام اینکه خداوند متعال امانت بسیار ارزشمندی به مردم استان سپرده و در اختیار بسیاری از ایرانیان قرار نداده است، اظهارداشت: وظیفه حفاظت از این امانت گرانبها بر عهده مردم شریف استان است که باید در رفع پسابها و مدیریت پسماند دقت شود.

وی همچنین از تعطیلی مکان انباشت زباله انزلی در منطقه بشمن خبرداد و افزود: این مکان علاوه بر منظر نازیبا، بوی نامطبوع خاطر همه مردم را آزار می داد که با همکاری مقامات قضایی و اقدام شهرداری و تلاشهای شبانه روزی محیط بانان این محل برای همیشه پلمپ و هم اکنون در حال احیاء است.

مدیرکل محیط زیست گیلان در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 15 سال زباله های آستارا و اطراف بدون هیچگونه مدیریتی در لوندویل که در حریم دریا و پناهگاه حیات وحش است دفن و دپو می شود، گفت: به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی خط قرمزی هستند که با سهل انگاری از آن عدول شده بود.

وی بیان داشت: بر اساس مواد قانونی دراختیار و مترتب بر مسئله پسماندها و بهداشت عمومی، پس از آنکه امهال شهرداری نتیجه لازم را نداد برای صیانت از شهروندان گیلانی علیه شهرداری این شهر طرح دعوی شد.

عبدوس تصریح کرد: محیط زیست ضمن استقبال از تحرکاتی که گویای تصحیح عملکرد شهردار در راستای انجام وظایف قانونی وی است، وضعیت تاسف بار لوندویل را قابل اغماض ندانسته و پرونده قضایی تشکیل شده را تا انتهای مراحل قانونی پیگیری خواهد کرد مگر آنکه اصلاحات و اقدامات زیربنایی مناسب برای بازسازی و احیای منطقه صورت گیرد.

خطر نفوذ انواع پساب ها وآلودگی منابع آب و خاک در گیلان زیاد است

بدین ترتیب در میان استان ها و مناطق مختلف کشور استان گیلان از لحاظ زیست محیطی وضعیت ویژه ای دارد، جمعیت این استان بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است، در این استان به دلیل بالابودن سطح آب های زیرزمینی، خطر نفوذ انواع پساب ها و در نتیجه آلوده شدن منابع آب و خاک بیشتر است.

در بیشتر رودخانه گیلان آلاینده ها از طریق فاضلاب شهری و خانگی سرازیرمی شوند، این رودخانه ها تا سه دهه پیش از آبی زلال و سرشار از انواع آبزیان و ماهیان برخوردار بودند، اما امروزه کمتر رودخانه ای را در استان می توان یافت که براثر نفوذ و یا نشت فاضلاب آلوده نشده باشد.

رهاشدن زباله در جنگل و دامنه های کوهستانی و دفع غیربهداشتی زباله بسیاری از چشم اندازهای این استان را نازیبا و مشمئز کننده ساخته است.

رها شدن زباله در سطح زمین، کانالهای آب و شهرها علاوه بر آلودگی شدید، موجب افزایش بی سابقه جانورانی همچون موش می شود که به نوبه خود ناقل انواع میکربها و شیوع بیماری هستند.

زباله های همچون انواع پلاستیک، بطری، فلزات گوناگون به دلیل پایدار بودن، تا مدتهای زیاد و سالهای طولانی در خاک می مانند و باعث آلودگی بسیار وسیع می شوند.

بازیافت زباله برای گیلان حیاتی است

به گفته کارشناسان محیط زیست، بکارگیری دستگاههای تبدیل زباله به کود و همچنین بازیافت زباله برای استان گیلان حیاتی است و اگر در این مورد بیش از این تاخیر شود، دامنه ضایعات زیست محیطی و خسارات غیرقابل جبران خواهد بود.

از سوی دیگر استان گیلان به دلیل داشتن اقلیم مناسب، خاک خوب و آب فراوان از مراکز عمده کشاورزی ایران است اما در کنار این امتیازات متاسفانه سموم دفع آفات نباتی زیادی در این استان مصرف می شود و در ابعاد گسترده ای، منابع آب و خاک را آلوده می سازد. آثار و بقایای بعضی از سموم حتی در محصولات کشاورزی باقی می ماند و تهدیدی برای سلامتی انسان و سایر موجودات زنده محسوب می شود، از اینرو یافتن راههای جایگزین برای دفع آفات نباتی در این استان لازم و ضروری است.

فاضلاب های صنعتی یکی دیگر از آلاینده های محیط زیست استان گیلان است، هر ساله با سرازیرشدن پساب های صنعتی به آب رودخانه ها و دریاچه ها و مرگ و میر آبزیان را به همراه دارد.

یک کارشناس محیط زیست در این ارتباط گفت: گیلان زمین و سواحل زیبای آن ارزش اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بسیار بالایی دارد و انتقال زباله ها و آلاینده های شهری از طریق رودخانه ها به سواحل آسیب می رساند.

زهرا عابدین پور افزود: اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته اما اگر آموزش کافی نباشد، نمی توان به هدف رسید.

بیشتر فاضلاب ها در گیلان بدون تصفیه به طبیعت تخلیه می شوند

وی همچنین با اشاره به اینکه اکثر فاضلابهای صنعتی، خانگی، بیمارستانی و غیره بدون تصفیه به طبیعت تخلیه می شوند، اظهارداشت: تخلیه زباله های خانگی در طبیعت گیلان، هزاران متر مربع زمین با خاک بسیار مرغوب را تخریب می کند.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه ۷۰ درصد زباله های شهری قابل بازیافت و استفاده مجدد در طبیعت است، گفت: این زباله ها شامل نان، کاغذ و مقوا، شیشه، ضایعات فلزی و پلاستیک هستند.

وی افزود: به عنوان نمونه برای تولید یک تن کاغذ باید ۱۸-۱۵ اصله درخت تنومند قطع شود که با بازیافت و تبدیل کاغذهای باطله می توان از تخریب جنگل ها جلوگیری کرد.

عابدین پور ادامه داد: اگر مدیریت روز در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات همگام با تکنولوژی برتر گام بردارد به یقین زباله یا طلای کثیف می تواند میلیون ها دلار ارز برای مملکت ذخیره کرده و موجبات تقویت اقتصاد کشور را فراهم کند.

به هر حال استان گیلان امروزه یکی از مهمترین مناطقی است که با حجم انبوهی از تولید زباله یعنی حدود هزار و 700 تن به صورت روزانه مواجه است که مدیریت صحیح آنها نیازمند به‌ کارگیری آخرین روش‌های علمی است اما تاکنون حجم زیادی از این زباله‌ ها به صورت غیربهداشتی و سنتی دفن شده که مشکلات زیست محیطی فراوانی را برای منابع آبی و خاک منطقه به دنبال داشته است.