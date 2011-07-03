حسن روستایی مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون آمار دقیقی از تعداد استعفادهندگان از پست های دولتی برای شرکت در انتخابات مجلس نداریم.

وی افزود: کسانی که استعفا می‌دهند باید هنگام ثبت نام، برگ پذیرش استعفاهایشان را تقدیم کنند، بنابراین ضرورتی برای پیگیری استعفا یا عدم استعفای مدیران و مسئولان وجود ندارد.

روستایی در عین حال در پاسخ به این سئوال که از مدیران آذربایجان شرقی تاکنون چند نفر برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا داده‌اند، اظهار داشت: هیچ کدام از فرمانداران و شهرداران استعفا نداده‌اند، ولی استعفای رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی برای شرکت در انتخابات به صورت رسمی اعلام شده است.

با وجود اینکه حسن روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر از استعفای مدیران دیگر اظهار بی اطلاعی کرد، اما شنیده می شود علی مسافری رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی نیز برای شرکت در این انتخابات استعفا کرده است.

خبرنگار مهر برای پیگیری موضوع قصد داشت صحت و سقم مسئله را از خود وی جویا شود اما به دلیل سفر مسافری به عتبات عالیات امکان گفتگو میسر نشد.

دولتی‌ها و افراد مسئولی که خواهان ورود به مجلس برای نمایندگی هستند، بر طبق ماده 29 قانون انتخابات باید شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، استعفای خود را تقدیم مسئولان ذیربط خود کنند.

گرچه پیش از این، در خصوص حضور مدیران سرشناس و بانفوذی چون احمد علیرضابیگی - استاندار، محمد اشرف نیا - معاون عمرانی استاندار، صادق نجفی - رئیس سازمان بازرگانی، شهرام دبیری - رئیس شورای شهر تبریز، علیرضا نوین - شهردار تبریز، علی نواداد - مدیرکل صدا و سیما، مسعود محمدیان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی و تنی چند از فرمانداران شهرستانهای آذربایجان شرقی در انتخابات آتی مجلس شایعات بسیاری شنیده می شد اما اتمام مهلت استعفا، بر تمام این شنیده ها پایان داد.

با این شرایط، به نظر می رشد تعداد آندسته از مدیران آذربایجان شرقی که حضور در انتخابات برایشان "تکلیف" شده به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد و بقیه ای که میان رفتن و ماندن دو دل بودند، عطای دلهره رقابت را به لقای نمایندگی مجلس بخشیده و ماندن در سمت‌های خود را ترجیح دادند.

مدیرکل سیاسی استاندار آذربایجان شرقی همچنین درباره آمار واجدان شرایط رای دادن در انتخابات آتی مجلس گفت: آمارهای رسمی از طریق ثبت احوال در آینده استخراج و اعلام خواهد شد.

روستایی از آغاز فعالیت ستاد انتخابات در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: با وجود اینکه فعالیت های مقدماتی در این ستاد شروع شده اما هنوز اطلاعیه ها توسط وزارت کشور اعلام عمومی می شود.