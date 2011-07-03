به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در نشست مشترک با اصحاب صعنت و معدن افزود: امروز پارکهای علم و فناوری در سطح جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است چنانچه در برخی از کشورها ما شهرهای جدیدی نیز شاهد هستیم که با عنوان شهرهای سایبری شهرت دارند.

وی همچنین با اشاره به قاچاق کالا گفت: باید در این خصوص نیز به دنبال ایجاد راهکارهای قابل توجه باشیم که توجه به تولیدات داخلی می‌تواند خود نقش بسزایی در جلوگیری از این امر داشته باشد.

ذاکر اصفهانی افزود: ما باید سهم قابل توجهی از اقتصاد بازار جهانی را در دست گیریم و نباید فراموش کرد که امروز در بستر جهانی سازی کسانی که بتوانند از قدرت بیشتری برخوردار باشد و سهم بیشتری از به خود در تولید اختصاص دهند پیروز میدان هستند.

وی ایجاد زمینه برای رقابت پذیری را نیازمند فعالیتی مستمر دانست و گفت: در این خصوص باید نارسایی‌های نهادی برطرف شود.

استاندار اصفهان همچنین مشکل فرهنگ کار، قوانین حاکم بر کار، شوک بازار، عدم ثبات مدیریتی، عدم احترام به مالکیت خصوصی، عدم رعایت استاندارهای جهانی را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن توجه شود.

ذاکر اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دغدغه آب در اصفهان یک موضوع چالشی است، اظهار داشت: در دهه اخیر روز به روز بر دامنه این موضوع افزوده شده و به همان نسبت که آب کاهش یافته ما نیز نیازمند یک مدیریت در این خصوص در سطح استان و سطح ملی هستیم.