سیاوش پارسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمرکز عامل بازدارنده توسعه پایدار یک جغرافیاست و تبعات خطرناکی مانند از بین رفتن تمام زیرساخت ها هنگام وقوع یک حادثه طبیعی و یا انسانی دارد.

وی با اشاره به قرار گرفتن منطقه آزاد ارس در نقطه صفر مرزی و وجود خطرات بالقوه مانند تهدیدات خارجی اظهار داشت: در صورت بروز مناقشه در این منطقه، آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد استان و منطقه وارد خواهد شد.

معاون برنامه و بودجه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران تصریح کرد: باید هر منطقه بر اساس استعدادها و مزیت های خود توسعه یابد.

وی با تاکید بر اینکه فقدان زیرساخت ها در مناطق محروم عاملی برای عدم رونق جریان سرمایه گذاری در آن مناطق است، گفت: مناطق محروم بسترهای خاصی مانند کشاورزی برای توسعه دارند که این زمینه ها باید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.

پارسیان از مناطق ویژه اقتصادی به عنوان "مناطق مقررات زدایی شده" نام برد و افزود: برای الحاق به سازمان تجارت جهانی( WTO ) ضرورت دارد با اعمال سیاست گام به گام، مناطقی تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شود تا اقتصاد ایران خود را برای ورود به این سازمان آماده کند.

وی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سهلان در فاصله کمتر از 100کیلومتری منطقه آزاد ارس را فرصتی برای توسعه آذربایجان شرقی دانست و اظهار داشت: در دنیای رقابت، رقیب یک فرصت است وهرگز نباید او را تهدید به شمار آورد.

مطابق مصوبه اخیر هیئت دولت، چهار منطقه اقتصادی ویژه در سهلان، مراغه، بستان آباد وسراب ایجاد و راه اندازی می شود.