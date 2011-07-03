به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولین و قشرهای مختلف مردم این شهرستان اظهار داشت: امام زمان (عج) حجت الهی و حافظ قرآن است و نه تنها هرگز با مخالفین و ساحران و رمالان ارتباط برقرار نمی کند، بلکه فرموده است که "من حجت الهی هستم و علما و فقها حجت من بر شما هستند".

وی تصریح کرد: برنامه دشمن در زمینه رمالی و سحر و جادو همگی کفریات و مخالفت با آیات قرآن است و بخشی از دسیسه ها و توطئه های شیاطین روزگار محسوب می شود.

باقری بنابی با بیان اینکه قدرتهای استکباری از ما عصبانی هستند و می دانند که بیداری اسلامی در سراسر دنیا از کدام کانون نشأت می گیرد، گفت: صبر و مقاومت و ولایتمداری ملت ایران در 32 سال گذشته، تدبیـر و چاره جویـی قدرتهای شیطانی را درهم کوبیده، اما با این حال آنها ساکت و بیکار ننشسته اند و همواره در پی آزار و اذیت ملت ایران هستند.

وی با تأکید بر لزوم توجه ملت ایران به اینکه دشمنان از داخل و خارج در صدد ضربه زدن به پیکره نظام و تخریب انقلاب اسلامی هستند، بیان کرد: امروز باید فتنه ها را شناخت و خط و خطوط را رصد کرده و انحرافات را به درستی تشخیص داد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب اظهار داشت: شیاطین جهانی در پی شکار جوانان ما هستند و می خواهند آنها را پوچ، بی هویت و بی اعتقاد و روح و جسم آنها را معتـاد، مریـض و بی خاصیت کنند.

وی ادامه داد: خطرناک تر از آن، می خواهند جوانان ما را به چاله های عمیق عرفان های کاذب بیندازند، بنابراین باید خیلی مراقب و هوشیار بود.

باقری بنابی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما نیز شبیه بعثت پیامبر اکرم(ص) در زمان ظلمت ها، ستمگری ها و فسادها بوجود آمد، گفت: موج عظیم بیداری اسلامی که امروز در سراسر دنیا رخ می دهد، ادامه انقلاب شکوهمند اسلامی ماست و این انقلاب ما همچنان قاطعانه پیش می رود تا ظالمین و مستکبرین بزرگ دنیا را در آتش خود بسوزاند.

وی تصریح کرد: بیداری اسلامی می رود تا قلب اروپا و غرب را هدف بگیرد، امروز ابتکار عمل و مدیریت جریان از دست قدرتهای بزرگ و ستمگر در رفته است و بزودی وعده های الهی و قرآن محقق خواهد شد.

امام جمعه بناب در پایان اظهار داشت: شما فکر خود را با مسائلی همچون یارانه و جنس و سیاست مشغول نکنید، بلکه اتفاقات بزرگی در آینده در انتظار شماست و باید مواظب خودتان و خانواده هایتان در فتنه ها و اتفاقات آینده باشید.