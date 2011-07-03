به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد شورای شهر بندرعباس موجب بروز نارضایتی روز افزون مردم شده است. نبود اعضا در دفتر شورای شهر جهت رسیدگی به مشکلات مردم، حضور در دانشگاههای خارج از شهر بندرعباس وغیبت اعضای شورا در جلسات علنی برخی از این نارضایتها هستند.

شورای اسلامی شهر بندرعباس با فراز و فرودهای زیادی به ویژه در چند سال اخیر به حاشیه رفته که انتخاب شهردار، مشکلات و اختلافات بین اعضا و گلایه مندی شهروندان از عملکرد شورا مسائلی بوده که شورای شهر بندرعباس در این چند سال با آن دست و پنجه نرم کرده است.

اما یکی از مسائلی که به شایعاتی پیرامون این شورا دامن زده غیبت یکی از اعضای شورای شهر در جلسات رسمی برای مدت طولانی است که دلیل این غیبت را عموما مرخصی این عضو اعلام می‌کنند در حالیکه هر عضوی از شورای شهر فقط به مدت یک ماه اجازه مرخصی در سال را بر اساس قوانین شوراها دارد و غیبت در سه جلسه متوالی و پنج جلسه غیر متوالی باید با تذکر همراه باشد.

بر اساس تبصره دو ماده 26 شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران "اعضا شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت کنند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد."

یکی از وظایف مهم اعضای شورا رسیدگی به وضعیت شهر است. با توجه به اینکه مسائل و مشکلات شهری هر روز شکل تازه‌ای به خودش می‌گیرد ساکن نبودن عضو شورا در همان شهر مسئله‌ای غیر قابل قبول محسوب می شود.

اهمیت این ماجرا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همین عضو با غیبت در شورا و کمیسیون مربوطه ممکن است انجام بسیاری از کارهای شورا را به تعویق بیندازد که این خود یکی از عوامل مهم نارضایتی است.

شهروندان با توجه به اعتماد و توقعاتی که از اعضای شورای شهر و شهردار دارند، به شهر خود نگاه می‌کنند و شاید کمبود امکانات و بودجه را دلیل قانع کننده‌ای برای عدم رفع مشکلات خود نپذیرند.

با استعفای یکی از اعضای شورای شهر و جایگزینی یکی از اعضای علی‌البدل به بدنه شورا در این فرصت باقیمانده از عمر شورای سوم شهر بندرعباس امید بهتر شدن و رونق دوباره‌ای در شورا وجود دارد ضمن اینکه شایعه استعفای یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز به گوش می‌رسد.