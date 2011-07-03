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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۹

پوشاک چینی تولید کنندگان مشهدی را با مشکل مواجه کرده است

پوشاک چینی تولید کنندگان مشهدی را با مشکل مواجه کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مشهد گفت: واردات کالاها و پوشاک چینی بدون کیفیت و عدم حمایت از تولیدکنندگان، واحدهای صنفی عمده فروش و تولیدی پوشاک این شهر را با مشکل مواجه کرده است.

مهدی لسان طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به رکود بازار و وضعیت واحدهای تحت پوشش اتحادیه نیاز شدیدی به بسته های حمایتی دولت دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی بیان کرد: با توجه به رکود بازار در روزهای اخیر و کاهش قدرت خرید در بین مردم احتمال تعطیلی تعدادی از واحدهای پوشاک دوخته زیاد است.

سرپرست اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مشهد تصریح کرد: بررسی شکایات مردمی با حضور کارشناسان رسمی، برگزاری هرچه بهتر انتخابات و تشدید بازرسی ها در ساعات غیر اداری از برنامه های اتحادیه در سال جاری خواهد بود.

طوسی ادامه داد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین آسان سازی در روند صدور پروانه کسب، مهم ترین برنامه اتحادیه در سال جاری زمینه سازی برای صدور پروانه کسب اینترنتی است.

کد مطلب 1349747

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