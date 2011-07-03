پوشاک چینی تولید کنندگان مشهدی را با مشکل مواجه کرده است

مهدی لسان طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به رکود بازار و وضعیت واحدهای تحت پوشش اتحادیه نیاز شدیدی به بسته های حمایتی دولت دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی بیان کرد: با توجه به رکود بازار در روزهای اخیر و کاهش قدرت خرید در بین مردم احتمال تعطیلی تعدادی از واحدهای پوشاک دوخته زیاد است.

سرپرست اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته مشهد تصریح کرد: بررسی شکایات مردمی با حضور کارشناسان رسمی، برگزاری هرچه بهتر انتخابات و تشدید بازرسی ها در ساعات غیر اداری از برنامه های اتحادیه در سال جاری خواهد بود.

طوسی ادامه داد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین آسان سازی در روند صدور پروانه کسب، مهم ترین برنامه اتحادیه در سال جاری زمینه سازی برای صدور پروانه کسب اینترنتی است.