به گزارش خبرگزاری مهر، ایندپیندنت در گزارش خود می نویسد : در شمال افریقا در صحنه ای که تا کنون هیچ دوربین تلویزیونی آن را ضبط و پخش نکرده گرسنگی در حال گسترده شدن است. در این منطقه از جهان ده ها هزار کودک مجبورند هفته ها راه بروند تا خود را به کمپ های پناهندگان که اکنون لبریز از پناه جویان هستند برسانند.

ایندیپندنت می نویسد : این کودکان به دلیل بدترین خشکسالی 60 سال اخیر و افزایش قیمت مواد خوراکی مجبور به ترک منازل خود شده اند . این امر خانواده های زیادی را در افریقا تحت تاثیر قرار داده و اکنون هشت تا 10 میلیون انسان به دلیل قحطی در خطر مرگ قرار دارند.

این کودکان گرسنه که از والدین خود جدا شده اند به کمپ هایی واقع در شمال کنیا می روند . هم اکنون این کمپ ها روزانه یک هزار و 200 کودک را پذیرش می کنند و در حالی که ظرفیت آنها 90 هزار نفر است جمعیتی بالغ بر 370 هزار نفر در آن حضور دارند.

اغلب این کودکان از اتیوپی و سومالی به اردوگاه ها می آیند و در هنگام ورود علاوه بر آنکه گرسنه هستند به دلیل پیمودن مسافت های طولانی با پای پیاده به بیماریهای مختلفی نیز دچار شده اند.

این در حالی است که در سال گذشته میلادی و درپی گستردگی قحطی و گرسنگی در غرب آفریقا، سازمان های امدادی فعال در این منطقه ، بودجه ای 10 میلیون دلاری برای مقابله با این فاجعه بشری خواستار شدند.

در همین رابطه "ممدو بیتیه" مدیر موسسه خیریه آکسفام (سازمان بین المللی امدادرسانی) در منطقه غرب آفریقا اعلام کرد: مردم در بخش هایی از چاد و نیجر برای یافتن دانه و غلات، زمین را می کنند، برای سیرکردن شکم خود برگ گیاهان، درختان و حتی غذای دام می خورند، 900 هزار کودک به سوء تغذیه مبتلا شده اند که احتمال ابتلای این کودکان به انواع بیماری ها و همچنین مرگ آنها وجود دارد.

این مقام آکسفام تاکید کرد: "اوضاع فعلی نشان دهنده وخامت جدی وضع مردم منطقه غرب آفریقاست و احتمالا بدتر از پنج سال پیش خواهد شد اما این بار دست کم فرصت برای واکنش به موقع و جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی گسترده وجود دارد".

این گزارش جدید موجب شد تا بار دیگر تصویری که یک عکاس اهل آفریقای جنوبی از یک کودک در حال مرگ در سودان به دلیل گرسنگی تهیه کرد بود در اذهان زنده شود.

این عکاس "کوین کارتر" نام داشت و یک ماه پس از ثبت این عکس به دلیل افسردگی ناشی از آن دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.

کوین کارتر، عکاس این عکس، برای عکاسی از قحطی زدگان کشور سودان به آنجا رفته بود که در پشت تعدادی درخت صدای زمزمه واری شنید. وقتی به جستجوی آن پرداخت دختر لاغری را دید که تلاش می کرد تا خود را به مرکز غذا رسانی برساند.

در همین هنگام یک لاشخور در نزدیکی او به زمین نشست. او در حالیکه به دقت طوری رفتار می کرد که پرنده نترسد، خود را در شرایطی قرار داد تا بهترین تصویر را ثبت کند. او بعد ها اظهار کرد که ۲۰ دقیقه در همانجا منتظر ماند تا عکسی بگیرد که در آن لاشخور پرهایش را گشوده باشد، اما این اتفاق هرگز نیافتاد. پس از گرفتن عکسهایش پرنده را فراری داد و همچنان می دید که دختر بچه به تقلایش ادامه می دهد.

دختر او می گوید: پدر پس از آن ماجرا دچار افسردگی شد، و همیشه می گفت که دلش می خواهد مرا در آغوشش بفشارد.