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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی شیروان چرداول آغاز شد

برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی شیروان چرداول آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی شهرستان شیروان چرداول آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان چرداول در این رابطه گفت: امسال دو هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت محصول هندوانه قرار گرفته است که در مقایسه با سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

سهراب پسندیده افزود: پیش بینی می شود در هر هکتار 40 تن محصول برداشت شود.

وی عنوان کرد: کشت هنداونه در تناوب زراعی با غلات در منطقه کشت می شود که این تناوب از طغیان آفات، بیماریها و علفهای هرز در اراضی جلوگیری می کند.

این مسئول یادآور شد: محصول هندوانه تولیدی علاوه بر استان ایلام به استانهای غربی وشمال غربی وهمچنین کشور عراق صادر می شود.

کد مطلب 1349760

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