برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی شیروان چرداول آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان چرداول در این رابطه گفت: امسال دو هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت محصول هندوانه قرار گرفته است که در مقایسه با سال گذشته 25 درصد رشد داشته است .

سهراب پسندیده افزود: پیش بینی می شود در هر هکتار 40 تن محصول برداشت شود .

وی عنوان کرد: کشت هنداونه در تناوب زراعی با غلات در منطقه کشت می شود که این تناوب از طغیان آفات، بیماریها و علفهای هرز در اراضی جلوگیری می کند.