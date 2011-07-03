بیانیه خانواده شهدای ترور در سالروز انفجار هواپیمای ایران توسط ناو آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن عدالت (خانواده های شهدا و جانبازان ترور کشور) در سالروز حمله ناو آمریکایی وینسس به هواپیمای مسافربری ایران که منجر به شهادت 275 نفر مسافر و 16 نفر خدمه این پرواز شد ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه و تروریستی، آنرا نمادی از بی توجهی دولتهای غربی به ویژه ایالات متحده به جان انسانهایی دانست که بی هیچ گناهی قربانی خوی جنایتکار سران حکومتهای غربی شدند.

در این بیانیه آمده است در دوازدهم تیرماه 1367 هواپیمای مسافربری ایران در حالی مورد اصابت موشک پرتاب شده از ناو وینسنس قرار گرفت که در میان سرنشینان آن، 66 کودک زیر 13 سال، 53 زن و 46 نفر از تبعه کشورهای یوگسلاوی، کویت، افغانستان، هند، پاکستان، ایتالیا، امارات متحده عربی نیز بودند که کشته شدند.

این بیانیه می افزاید دولت ایالات متحده به عنوان عامل این جنایت ضد بشری باید خود را مسئول اقداماتی بداند که جان انسانهای بیگناه را در جای جای کره خاکی مورد تهدید قرار می دهد. سردمداران آمریکا باید بدانند در برابر پرسش های فراوانی در زمینه حمایت بی شائبه این کشور از گروههای تروریستی وجود دارند.

در این بیانیه همچنین به ترور بیش از 12 هزار نفر از مردم ایران توسط گروهک تروریستی منافقین و همچنین جنایاتی که گروهک جنداله در قبال مردم ایران مرتکب شده اند و حمایتهایی که ایالات متحده از این گروهکهای ضد بشری به عمل آورده و در اعترافات عبدالمالک ریگی و همچنین اسناد بین المللی در زمینه گروهک منافقین اشاره شده و این سوال مطرح شده که براستی چنین حمایت هایی از گروههای تروریستی و ضد بشری چه تناسبی با ادعای مبارزه با تروریسم دارد؟ سردمداران آمریکایی چه پاسخی برای خانواده هایی که عزیزانشان توسط این گروهها به شهادت رسیده اند و اکنون شاهد قرار گرفتن آنها در زیر چتر حمایتی آن کشور هستند، دارند؟

در این بیانیه آمده است: خانواده های قربانیان ترور ضمن گرامیداشت یاد تمامی شهدای ترور و بالاخص شهدای پرواز 655 ایران ایر که قربانی ددمنشی حاکمان آمریکا گردیدند، اعلام می دارد هرگونه برخورد دوگانه و سیاسی با پدیده ترور از سوی دولتهای غربی و استفاده ابزاری از تروریسم برای رسیدن به اهداف و منافع از سوی هر دولت و نهاد بین المللی محکوم بوده و عاملی مهم در گسترش تروریسم می باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است ما خانواده های بیش از 17 هزار قربانی ترور در ایران در قالب انجمن عدالت معتقدیم مبارزه جهانی با تروریسم عزمی بین المللی را می طلبد که در پرتو آن بتوان به شعار جهانی بدون ترور دست یافت و در این راه دولتهای غربی نیز باید حمایت های خویش را از گزوههای تروریستی برداشته و همسو با دیگر کشورهای جهان زمینه های محاکمه سران گروههای و فرقه های تروریستی را فراهم آورند.