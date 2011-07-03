به گزارش خبرنگار مهر، غفور جهانی که به علت عارضه قلبی در بخش ccu بیمارستان شهید بهشتی انزلی بستری شده بود، با نظر پزشکان معالج از بیمارستان مرخص شد.

بهمن صالح‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت غفور جهانی ضمن بیان مطلب فوق گفت: جهانی طی روزهای گذشته زیر نظر پزشکان قرار داشت و قرار بود برای اطمینان بیشتر از وضعیت جسمی‌اش "آنژیوگرافی" شود. البته خدا را شکر وضعیت عمومی‌اش بهتر شده و با نظر پرشکان دیروز مرخص شد.

سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی ابراز امیدواری کرد وضعیت جسمانی غفور جهانی هرچه زودتر به شریط مطلوب بازگشته و مشاورفنی تیم فوتبال ملوان بار دیگر در محل برگزاری تمرینات این تیم حضور یابد.

غفور جهانی پیشکسوت و مشاورفنی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی عصر روز سه‌شنبه هفتم تیرماه در محل تمرین این تیم دچار عارضه قلبی شده و بلافاصله به بیمارستاان اعزام شد.