راهکارمقابله بااینترنت نامرئی آمریکا/ اینترنت ملی مقابل اینترنت چمدانی

به گزارش خبرنگار مهر، نبرد اطلاعاتی امروز که محصول توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است اساس چالش‌های نظام سلطه با کشورهای آزاد در حیطه نرم افزاری و در فضای سایبر به شمار می رود و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان جنگ جهانی سوم یا جنگ نرم تعبیر می کنند. آنها معتقدند که جنگ‌هایی که در آینده رخ خواهد داد به وسیله تسلیحات جنگی و در میدان‌های نبرد نخواهد بود بلکه این جنگ‌ها به دلیل تصوراتی صورت می‌پذیرد که ابزارهای ارتباطی و الکترونیکی به مردم القا می‌کنند.

در این نبرد استفاده از رسانه ‌ها و ابزارهای ارتباطی و الکترونیکی چون اینترنت و موبایل و بازیهای رایانه ای برای تضعیف کشور هدف مدنظر قرار می گیرد که به طور قطع تاثیرات عمیقی بر شکل دهی افکار عمومی خواهد داشت .



اینترنت "چمدانی" و "غیرقابل کشف" آمریکا علیه ایران



به گزارش مهر، براساس اخبار منتشر شده دولت اوباما برای ایجاد اغتشاشات و براندازی حکومت‌های مخالف خود از جمله ایران و به بهانه ایجاد آزادی بیان برای مردم، در نظردارد با بکارگیری فناوری‌های جدید اینترنتی امکان انجام عملیات‌های روانی را به وجود آورد.



دولت آمریکا مدعی شده در حال راه اندازی پروژه ای تحت عناوینی چون "اینترنت چمدانی" ، "اینترنت غیرقابل کشف " ، "اینترنت سایه " و "اینترنت نامرئی" است تا با برپایی شبکه‌های مستقل اینترنتی و تلفن همراه در داخل کشورهای دیگر که به صورت پنهان از مرزهای کشورها عبور داده می شود با دفترعملیاتی واقع در واشنگتن ارتباط ایجاد کرده و دست به یک سری عملیات روانی در راستای براندازی حکومت‌های کشورهای مخالف خود بزند.



این دولت ادعا کرده که چمدان مزبور با قابلیت غیرقابل قطع بودن و غیرکنترل و نظارت بودن می تواند از هر مرزی عبور کرده و در اسرع وقت تبدیل به شبکه بی سیمی با پوشش منطقه نسبتا وسیعی شود و سپس به شبکه اینترنت وصل شود. براین اساس این طرح می تواند شبکه های اینترنتی مستقل و جداگانه ای را در کشورهای دیگر برقرار کنند و به صورت پنهانی به این کشورها منتقل می شود.



این وب نامحسوس که آمریکا تاکنون دو میلیون دلار برای آن هزینه کرده است متکی بر فناوری شبکه بی سیم مش – mesh – است که می‌تواند در وسایلی چون تلفن همراه یا رایانه‌های شخصی تغییراتی ایجاد کرده و بدون یک هاب متمرکز، دست به ایجاد یک وب بی‌سیم نامحسوس بزند. به عبارتی فایل‌های صوتی، تصویری یا ایمیل‌ها را می‌توان بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای بین دو وسیله به صورت بی‌سیم و با دور زدن شبکه ارتباطی رسمی رد و بدل کرد. در واقع در این فناوری هر تلفن نقش یک برجک را ایفا می‌کند.



همچنین سازندگان این فناوری گفته‌اند که این چمدان شامل آنتن‌های بی‌سیم کوچک برای افزایش منطقه تحت پوشش، یک لپ‌تاپ برای مدیریت سامانه، درایو فلش و سی‌دی برای توزیع نرم‌افزار به دیگر وسایل و مخفی نگهداشتن ارتباطات و دیگر اجزای لازم از جمله کابل‌های اینترنت خواهد بود.

مقابله با تهاجمات سایبری با اینترنت ملی در ایران



به گزارش مهر، موفقیت ایران در شناسایی و کشف کرم جاسوسی استاکس نت که تاسیسات صنعتی و نیروگاهی کشور را هدف قرار داده بود از وجود ساختارهای مطلوب برای امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور حکایت دارد و در این میان تعریف پروژه هایی چون اینترنت ملی، اینترنت پاک، دیتاسنتر و هاستینگ ملی و نیز موتور جستجوگر ملی می تواند راهکارهای ایران برای مقابله با حملات احتمالی در فضای سایبر باشد که چندسالی است برنامه هایی برای آنها تعریف شده است.



هفته گذشته رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح فاز صفر شبکه ملی اینترنت در تیرماه جاری خبرداد و گفت: امیدواریم تا دو هفته آینده فاز صفر شبکه ملی اینترنت را افتتاح کنیم و فازهای بعدی به مرور زمان وارد عمل شود.



در همین راستا معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از آغاز فراخوان اپراتوری سرویس‌ های شبکه ملی اینترنت خبرداده و گفته است: سازمان فناوری اطلاعات درحال انجام کارهای کارشناسی و مطالعاتی لازم برای واگذاری پروانه به شرکت های خصوصی در حوزه سرویس های شبکه ملی اینترنت است که پس از اتمام آن، مراحل واگذاری پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام خواهد شد.



علی حکیم جوادی اهمیت و ضرورت راه اندازی شبکه ملی اینترنت را جداسازی اینترنت از اینترانت که هم اکنون در بسیاری از کشورها نیز انجام شده عنوان کرد و ساماندهی آدرس‌های IP را از دیگر مزایای این طرح برشمرد.



مقابله با تهاجمات سایبری با دیتاسنتر و هاستینگ ملی



به گزارش مهر، پروژه دیگری که می تواند در مقابله با تهدیدات در فضای سایبر بسیار موثر واقع شود انتقال میزبانی سایتهای ایرانی به داخل کشور است که در این راستا ایران، پروژه هاستینگ و دیتاسنترملی را کلید زده و گفته شده امسال بهره برداری می شود.



دیتاسنتر محوطه و فضایی را به هر سازمان اختصاص می‌دهد و آن سازمان می‌تواند با استفاده از این فضا دیتای خود را ذخیره و هرگونه تبادل اطلاعات را از طریق این مرکز انجام دهد.براساس این طرح سازمان‌هایی که اطلاعات محرمانه دارند با استفاده از این دیتاسنتر می‌توانند اطلاعات خود را دریافت کنند و این کار با امنیت بیشتری صورت گیرد.



پروژه دیتا سنترملی که قرار است تمامی دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و میزبانی تمامی سایتهای داخلی را به عهده گیرد به عنوان یک پشتیبان گیر (بک آپ) برای حفاظت از اطلاعات و داده های موجود در کشور عملیاتی خواهد شد و با این پروژه ملی در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مراکز اجرایی وجود خواهد داشت و دیتاها از بین نمی رود که این امر ضریب امنیت اطلاعات را در ایران افزایش می دهد و امری ضروری برای ذخیره اطلاعات حیاتی در سطح ملی محسوب می شود.



براین اساس وزارت ارتباطات اعلام کرده که اگر سرور سایت دستگاههای دولتی در خارج از کشور باشد تخلف محسوب می شود حتی در مقطعی پیشنهاد مسدود کردن سایت هایی که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکنند از طرف شرکت فناوری اطلاعات در بخش کارشناسی فنی کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود.



تا پیش از این میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شد که با اعلام اولتیماتوم به این سازمانها برای انتقال میزبانی سایت ها به داخل کشور به نظر می رسد این آمار کاملا تغییر یافته باشد اما آمار رسمی جدیدی در این بخش اعلام نشده ولی تاکید شده که تا پیش از راه اندازی هاستینگ ملی بالغ بر 70 درصد وب سایت های دولتی در داخل کشور میزبانی شده اما میزبانی مابقی وب سایت های دستگاههای دولتی به ترتیب در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان بوده است.



مقابله با تهاجمات سایبری با کمک 8 هزار بسیجی



به گزارش مهر، سازمان بسیج مهندسین فاوا که چندی است در جهت دفاع از کشور در جنگ نرم و مقابله با تهدیدات در حوزه سایبری تشکیل شده در اولین اقدام خود توسعه اینترنت پاک را که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود در برنامه قرار داده که قرار است 8 هزار بسیجی برای توسعه آن فعالیت کنند.



در این رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان های مردم نهادی مانند بسیج مهندسین فاوا، می تواند نقش بسزایی در حضور پررنگ ایران در جوامع جهانی برای مدیریت اینترنت داشته باشد، بر نقش بسیج مهندسین فاوا برای جلوگیری از انحرافات در فضای مدیریت اینترنت تاکید کرده و گفته است: سازمان بسیج مهندسین فاوا که به نوعی کانون تمرکز نخبگان است در بحث تولید محتوا می تواند در فضای امروز کمک شایانی کند.



تقی پور به نقش بسیج فاوا در ایجاد امنیت فضای تبادل اطلاعات اشاره کرد و افزود: کشور ما همواره در آماج حملات سایبری قرار دارد که به دلیل پیشرفت های فناورانه در نفوذ و تخریب سایت ها مورد تهدید هستیم در این میان از مهندسین فاوا انتظار می رود در این بخش نیز به یاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیایند.



مقابله با تهاجمات سایبری با تاسیس ارتش سایبری



به گزارش مهر، رئیس کمیته تبلیغات دفاعی کشور نیز از پایان فاز مطالعاتی قرارگاه سایبری و تهیه اسناد بالا دستی این قرارگاه خبرداده و اعلام کرده که بزودی شاهد راه‌اندازی فاز اجرایی قرارگاه سایبری در کشور خواهیم بود.



سردار سرتیپ سید مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح گفته که اسناد بالا دستی در این رابطه تهیه شده و در شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجموعه رده های مختلف نیروهای مسلح مورد تبیین قرار گرفته و بزودی شاهد راه اندازی فاز اجرایی قرارگاه سایبری در کشور خواهیم بود.



این درحالی است که چندی پیش"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا طی نامه‌ای رسمی به فرماندهی قرارگاه استراتژیک این کشور دستور داد تا قرارگاه سایبری آمریکا را به منظور عملیات‌های سایبری نظامی همه جانبه تأسیس کنند که براین اساس ارتش آمریکا با دارا بودن شبکه‌های رایانه‌ای پیشرفته و گروه‌های نظامی متخصص در همه حوزه‌های سایبری، اولین فرماندهی سایبری را تاسیس کرد.



وزارت اطلاعات "اینترنت چمدانی " را از قبل پیش بینی کرده بود



به گزارش مهر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز در واکنش به پروژه اینترنت نامرئی و چمدانی آمریکا و امضای فرمان حمله سایبری به کشورهای مستقل توسط رئیس جمهوری این کشور از طراحی ‌‌راههای مقابله با این پروژه خبرداده و پروژه اینترنت چمدانی را پروژه ‌ای تعریف کرده که شخص اوباما به عنوان حرکتی جدید در حوزه سایبری و بیشتر با هدف مقابله اینترنتی با جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است.



وی اظهار داشت:‌ این اقدام حرکت تازه و جدیدی نیست و از سال 88 آمریکایی‌ها و در واقع سرویس‌های جاسوسی کشورهای همراه با آمریکا و حتی بعضا کشورهای منطقه در فضای سایبری سرمایه‌گذاری سنگینی کرده‌اند. در همین حال اوباما چندین بار در کنگره آمریکا و در جاهای مختلف اذعان کرده جنگ سایبری با جمهوری اسلامی به موفقیت نرسیده و اقرار به شکست کرده و ما مجموعه این اقدامات و به عنوان نمونه اینترنت چمدانی را از قبل پیش‌بینی و رصد و راههای مقابله با آنها را طراحی کرده‌ایم. وزارت اطلاعات بر فضای سایبر تسلط بسیار خوبی دارد و کشورمان از فناوری این عرصه برخوردار است.



رتبه ششم ایران در امنیت فضای سایبر



به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز معتقد است که ایران در حوزه دفاع و امنیت سایبری توانمندیهای بالایی دارد و طبق رتبه بندی های جهانی ایران در جایگاه ششم امنیت فضای تبادل اطلاعات در دنیا قرار دارد که این عدد حداقل است.



تقی پور در این باره گفته است که طبق سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور در افق 1404 ایران قرار است تا پایان این سند 20 ساله به قطب علمی امنیتی منطقه تبدیل شود و براین اساس نیاز به مقوله امنیت برای حفاظت از منابع صنعتی و اطلاعاتی و موجودیت نظام بیش از پیش احساس می شود.



وی به تهدیدات فناوری اطلاعات در مباحث فرهنگی و امنیتی از جمله جاسوسی و دخالت بیگانگان، نقض حریم خصوصی و اختلال و از کار اندازی اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته بسیار قصد داشتند که با نفوذ در شبکه های ما بتوانند اختلال ایجاد کنند که باید گفت شبکه های ما کمترین آسیب را متحمل شده است و برغم حملاتی که به شبکه های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت هیچ یک از منابع اطلاعاتی و شبکه های ما مورد تهدید واقع نشد.



تقی پور معتقد است که تهدیدات امنیتی بر امنیت ملی کشور تاثیرگذار است و به نسبتی که دشمن برای ناامنی ما هزینه می کند ما باید برای امنیت کشور هزینه کنیم و در این زمینه رویکردمان باید توسعه امنیت باشد به نحوی که ضامن تداوم و استقرار جامعه شود.