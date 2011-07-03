میثم نبی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر مشغول نوشتن اولین رمانم هستم. این اثر بعد از فیلمنامه و مجموعه داستان «دنیا در آغوش من است» سومین کتاب و اولین رمان من است. مدتی است که کار روی آن را آغاز کرده‌ام و فضای داستانی‌اش مانند، مجموعه داستان‌هایم، شهری است و بخشی از زندگی هنرمندان را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه هنر رشته تحصیلی‌ام بوده است، در این داستان به بازشناسی مفهوم هنر پرداخته‌ام. این رمان یک زمینه اسطوره‌ای هم دارد و در آن از داستان‌های اسطوره‌ای کهن استفاده کرده‌ام. به عنوان مثال از اسطوره‌های شاهنامه و گیل گمش در این کار بهره برده‌ام. هنوز عنوانی برای این رمان انتخاب نکرده‌ام.

نبی ادامه داد: کلاً در نوشتن عجله‌ای ندارم و در پیش بردن این رمان هم سریع نیستم و عجله‌ای برای اتمامش ندارم با این حال حدس می‌زنم تا پایان امسال، این کار را به یک مقطع مشخصی برسانم. این رمان هم اثری داستان در داستان است و پیچیدگی‌ دارد، بنابراین نگارش آن وقت خواهد برد. در حال حاضر یک سوم از این رمان را نوشته‌ام.

این نویسنده گفت: اگر بخواهم خلاصه‌ای از داستان این کتاب را بگویم، داستان استاد دانشگاهی است که صنایع دستی تدریس می‌کند و چون خودش مشغول خلق اثر هنری است، زندگی‌اش به نوعی درگیر روزمرگی می‌شود و برای خروج از الگوهای تکراری به جستجو و تکاپو می‌پردازد. یک نکته دیگر این که این رمان ویژگی بینامتنی دارد و همان‌طور که گفتم برای القای این مفهوم که آیا انسان امروز توانسته به اهدافش برسد یا نه، از اسطوره‌هایی چون جمشید، بهره برده‌ام.