جمل فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به وجود هشت شهرک صنعتی فعال و چهار ناحیه صنعتی در دست اجرا در تمامی شهرستانهای استان، گفت: زمینه های سرمایه گذاری در این استان فراهم است و با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش خواهیم کرد به اشتغال پیش بینی شده در این بخش به تعداد 2000 نفر دست پیدا کنیم.

سرپرست سازمان صنایع ومعادن به عملکرد سازمان در مورد قانون هدفمند سازی یارانه در حوزه تولید اشاره و بیان کرد: تاکنون تعداد 33 واحد تولیدی تأثیر پذیر شناسایی و جهت استفاده از بسته های حمایتی به ستاد مربوطه معرفی شده اند.

وی عنوان کرد: بیش از دو هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات از محل قانون یارانه ها برای تأمین هزینه سوخت، برق و ... در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته است و در بخش تغییر ساختار برخی واحدهای تأثیر پذیر از قبیل شرکت های تولید آجر نیز اقدامات مناسبی در دست اجراست.

فرامرزی به طرحهای در حال اجرا از محل آمایش صنعتی و معدنی پرداخت و تصریح کرد: تاکنون 15 فقره طرح بالای 100 و زیر 100 میلیارد ریال از این محل مصوب شده که با جدیت تمام برای نهایی شدن و به مرحله تولید رسیدن این طرحها در حال فعالیت می باشیم.